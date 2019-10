Articol publicat in: Extern

Atentat cu camion-capcană în Afganistan. Sunt morţi şi răniţi, între care poliţişti şi elevi dintr-o o şcoală religioasă

Autor: Sânziana Stancu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un atentat cu camion-capcană s-a soldat, miercuri, cu moartea a trei persoane, între care şi doi poliţişti şi cu rănirea a peste 20 de persoane, majoritatea elevi de şcoală care se aflau în instituţie când s-a produs atacul, au informat autorităţile locale.





Atacul a avut loc în provincia Laghman şi a vizat un cartier general al poliţiei regiunii, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. Explozia a fost atât de puternică, încât edificiul a fost dătâmat parţial. Aproximativ, zece elevi au fost răniţi, după ce geamurile ferestrelor au explodat pur şi simplu, transformându-se în cioburi. "Deflagraţia a fost "enorm de puternică", au povestit elevii şvolii atacate. Ezatullah, unul dintre elevii şcolii. "Eram în clasă şi citeam din Coran, când am văzut un camion roşu care venea cu viteză spre şcoala noastră. Pentru momen, nu ştiam ce vom face", au povestit copiii. "Am ajuns la spital în stare de inconştienţă", povestit o elevă. Talibanii au revendicat atentatul. Cel puţin 192 de şcoli au fost ţinta atentatelor şi peste 1.000 au fost închise în Afganistan, anul trecut, din cauza nesiguranţei. De asemenea, 500.000 de copii nu beneficiază de educaţie, potrivit statisticilor ONU. Provinciile din estul Afganistanului, printre care se numără şi Laghman, sunt scena unor atacuri frecvente din partea talibanilor împotriva forţelor de ordine. Aceste atacuri fac în mod regulat victime printre civili. În ultimele luni, violenţele s-au concentrat în jurul alegerilor prezidenţiale. Atacurile au făcut mai mult de 450 de civili de victime, dintre care 85 au murit, în timpul campaniei electorale şi în primul tur al alegerilor organizat în 28 septembrie, atacuri comise în special de talibani, a anunţat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Copiii afgani suferă cel mai mult din cauza situaţiei de securitate din ţara lor. Nu mai puţin de 192 de şcoli au fost ţinta unor atacuri şi peste 1.000 au fost închise în Afganistan anul trecut, din motive de securitate, potrivit Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF). În jur de 500.000 de copii şi-au văzut astfel "refuzat dreptul lor la educaţie", deplânge agenţia ONU. Atentatul din Lagham a survenit la o zi după prăbuşirea unui elicopter al armatei afgane, accident în care au murit şapte soldaţi, potrivit Ministerului Apărării afgan.



