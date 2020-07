Atenţie, români! Aveţi prin sertare astfel de carnete vechi de CEC? Precizări de la CEC, cine poate primi până la 20.000 de lei

UPDATE. CEC a făcut unele precizări cu privire la situaţia în care românii vor fi despăgubiţi. "Nu trebuie confundate Libretele de Economii cu castiguri in autoturisme, prin tragere la sorti, cu depozitele special constituite pentru achizitionarea unui autoturism.



Libretele cu premii prin tragere la sorti au fost printre cele mai populare produse bancare inainte de Revolutie, fiind lansate in 1962 si disponibile in oferta bancii pana in 2000, cand au fost retrase din circulatie. Pentru acestea, nu se acorda despagubiri, existand si o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in acest sens.



Au dreptul la despagubiri, potrivit OUG nr. 156/2007, doar cei care au avut depozite special contituite pentru achizitia de autoturisme, despagubirile fiind acordate de Ministerul de Finante", se arată în precizarea CEC, către RomaniaTV.net.

ŞTIREA INIŢIALĂ. Fecare carnet CEC poate valora până la 20.000 de lei, potrivit legii despăgubirilor care, deși există din 2007, nu a fost pusă în aplicare din cauza unor inadvertențe legislative. Până acum românii iși puteau recupera banii doar în instanță, dar legislația actuală le permite să fie despăgubiți în aproximativ două luni de zile.

Cei în cauză trebuie să pregătească un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz, precum și declarație pe proprie răspundere că nu au încasat despăgubirea până acum.

Prin modificările aduse OUG nr.156/2007, prin Legea nr. 9/2014 și, respectiv prin Legea nr. 19/2016, sunt vizate doar persoanele care au efectuat depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme. Potrivit art. 1 din OUG nr.156/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme, au dreptul să obțină despăgubiri bănești dacă depozitele astfel constituite îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial. În înțelesul ordonanței de urgentă, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial, sunt "acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziționării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă, și din care nu s-au efectuat retrageri", spune Florin Vlad, ofițer Relații Publice, direcția Marketing și Comunicare.

Condiția esențială pentru ca românii care au avut astfel de depozite să fie despăgubiți este să nu fi retras niciodată bani din contul CEC.