Atenţie, şoferi! Trafic BLOCAT în Capitală, evitaţi zona!

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Traficul rutier va fi restricţionat, timp de două zile, în centrul Capitalei, unde au loc concursurile de alergare organizate în cadrul Maratonului Internaţional Bucureşti 2019. Sâmbătă se va restricţiona traficul rutier pe Bulevardul Unirii (ambele sensuri), între bulevardul Libertăţii şi bulevardul I. C. Brătianu şi bretelele adiacente Pieţei Constituţiei, pe bulevardul Libertăţii, între Calea 13 Septembrie şi bulevardul Naţiunile Unite, între breteaua Parchetului General şi Ministerul de Finanţe, între bulevardul Naţiunile Unite şi Splaiul Independenţei, anunţă Poliţia Rutieră. COD RUTIER 2019. Noi amenzi pentru şoferi, se aplică din această lună. Greşeala care vă aduce amendă de 1160 lei Duminică, se va restricţiona circulaţia pe traseele curselor de 10 km, 21 km şi 42 km, în intervalul orar 7,30 - 17,00, pe bulevardul Libertăţii, bulevardul Unirii, Splaiul Independenţei (între Piaţa Unirii şi Pod Haşdeu), strada Vasile Pârvan, strada Berzei, strada Buzeşti, Şoseaua Kiseleff (între Piaţa Victoriei şi Arcul de Triumf), Calea Victoriei, strada Ştirbei Vodă, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta (între Piaţa Universităţii şi Piaţa Mihail Kogălniceanu), bulevardul Mihail Kogălniceanu, bulevardul Mircea Vodă, Splaiul Unirii (între Calea Vitan şi bulevardul Nerva Traian), şoseaua Tudor Vladimirescu, şoseaua Panduri (până la Colegiul Naţional de Apărare) şi pe Calea 13 Septembrie (între şoseaua Tudor Vladimirescu şi Piaţa Arsenalului). Poliţia Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să nu se deplaseze cu autovehiculele personale pentru a evita blocajele de trafic şi să utilizeze mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou. Totodată, poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza atunci când trec pe lângă grupurile de pietoni şi să evite pe timpul deplasării manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic, precum şi să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului. Traficul mijloacelor de transport în comun de pe traseul maratonului va fi deviat pe rute ocolitoare. loading...

