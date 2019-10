Articol publicat in: Societate

Atenţie unde parcaţi maşina. VIDEO cum te fură hoţii cu o simplă monedă. Alte metode care te lasă fără bunurile din automobil

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un clip video cu o nouă metodă de a deschide portierele maşinilor face senzaţie pe internet. Vedem în imagini cât de uşor poate fi deschisă portiera unei maşini prin folosirea unor monede. În clipul video se prezintă mai multe situaţii de utilizare a unor monede pentru a împiedica inchiderea completă a uşii unui autoturism. Moneda este amplasată pe mâner şi împiedică acţionarea închiderii centralizate. Această metodă de a încerca pătrunderea ilegală într-o maşină poate funcţiona mai ales în zonele aglomerate când atenţia şoferului este distrasă. Hoţii ar face orice altceva în afară de a-şi câştiga existenţa în mod corect. Poate acesta e şi motivul pentru care au foarte mult timp la dispoziţie, în care nu au altceva mai bun de făcut decât să se gândească la noi metode prin care pot profita de neglijenţa şoferilor. Iată, aşadar, opt dintre cele mai eficiente metode folosite de hoţi pentru a-ţi fura lucruri din maşină sau chiar maşina cu totul. Metoda accidentului E o modalitate de furt care a ajuns chiar şi în străinătate şi care implică, aşa cum îi spune şi numele, un mic accident. Mai exact, atunci când ieşi de pe o alee, ei par a te lăsa să intri pe drumul principal, apoi intră în tine. Iar de aici încolo, sunt două variante în care rămâi fără bani. Prima: după ce trageţi pe dreapta pentru a rezolva problema cu asigurările RCA pe cale amiabilă, şoferul celeilalte maşini îţi va distrage atenţia, astfel încât unul dintre pasageri va avea timp să ajungă la maşina ta şi să fure tot ce prinde la mână. Îţi va fi imposibil să dovedeşti legătura dintre cei doi. O variantă a acestei hoţii este faptul că individul care a intrat în tine îţi va cere bani ca să treacă cu vederea accidentul. A doua: şoferul îţi va reproşa accidentul, pretinzând că l-ai înţeles greşit, că el nu te-a lăsat de fapt să treci. Dar îţi va propune să o rezolvaţi între voi, raportând maşina ca fiind lovită în parcare, contra unei sume de bani. De multe ori sunt chiar foarte agresivi în acest sens. Ce să faci dacă păţeşti aşa ceva: în primul rând, asigură-te că ai scos cheia din contact şi ai încuiat uşile după ce ai ieşit din maşină. Apoi, încearcă să porţi discuţia despre asigurare lângă maşina ta sau într-o poziţie care îţi permite să o urmăreşti uşor. Şi, mai important decât orice, fii foarte atent la tot ce se întâmplă în jurul tău – dacă simţi că ceva nu e în regulă, nu ezita să chemi Poliţia. Bruiajul telecomenzii sistemului de închidere centralizată Aceasta este una dintre cele mai cunoscute metode de furt din maşini şi implică folosirea unui dispozitiv de bruiaj comandat de cineva dintr-o maşină din apropiere. Ce să faci ca să nu cazi în plasă: cel mai important e să verifici de fiecare dată dacă TOATE uşile s-au încuiat după ce ai apăsat pe butonul de pe telecomandă. Dacă nu s-a întâmplat asta, foloseşte cheia în yala uşii, aşa ca pe vremuri. Dacă nu ai cheie fizică sau nu ai o yală în care să o foloseşti (multe maşini noi nu au), intră înapoi în maşină, încuie uşile din interior şi pleacă de acolo – cine ştie, poate îi vezi pe cei care aşteaptă să te fure, vezi numărul de înmatriculare al maşinii în care stau şi chemi Poliţia. Metoda cerşetorului Chiar dacă s-ar putea ca prietenii tăi să-ţi spună că eşti paranoic dacă încui uşile la maşină de fiecare dată când porneşti la drum, să ştii că e foarte sănătos să faci asta, indiferent de ce spun ei. Atunci când eşti singur la semafor, noaptea, iar în jurul maşinii tale se adună o mare de cerşetori (care de fapt s-ar putea să fie hoţi), iar tu ai lăsat pe bancheta din spate o geantă de care ai uitat, cred că e mai bine să ai uşile încuiate decât să pari bărbat în faţa prietenilor tăi, nu? Metoda abţibildului Ştim cum e să fii atât de grăbit dimineaţa încât să nu ai timp să arunci o privire peste toată maşina înainte să porneşti la drum. Şi poţi să fii sigur că şi hoţii ştiu asta. Dacă vezi un abţibild lipit pe lunetă după ce ai urcat la volan, nu uita să opreşti motorul şi să încui uşile după ce ieşi din maşină ca să vezi despre ce este vorba. S-ar putea să nu scrie nimic pe el, dar cineva foarte răbdător poate fi prin preajmă, pregătit să intre în maşina ta pornită şi descuiată. Metoda „am nevoie de ajutor!" Cu siguranţă ai văzut şi tu cel puţin un astfel de exemplu pe drumurile din România. Pe scurt, o maşină (de obicei cu numere de înmatriculare străine) este oprită pe marginea şoselei cu capota deschisă, iar lângă ea se află un bărbat sau o femeie care face semne disperate să opreşti ca să dai o mână de ajutor. Dar, aşa cum probabil ţi-ai imaginat, cel mai bine e să îţi continui drumul liniştit, deşi s-ar putea să vezi în oglinda retrovizoare cum „năpăstuitul" aleargă după maşina ta disperat. Dacă omul de pe marginea drumului exagerează cu gesturile, mai bine mergi mai departe Dacă ai face greşeala să opreşti, trebuie să ştii că nu există un singur om în această operaţiune, ci mai mulţi. Cel care stă în drum îţi distrage atenţia, în timp ce altcineva are grijă ca tu să rămâi fără lucruri sau chiar fără maşină. Nu accepta, sub nici o formă, să le tractezi maşina sau să îi duci pe unul dintre ei cu maşina ta – s-ar putea să lovească maşina ta sau să te trezeşti că eşti ameninţat cu moartea. Metoda înţepării anvelopei Operaţiunea se întâmplă de cele mai multe ori în parcări, unde hoţii pot urmări posibilele ţinte fără a fi reperaţi uşor. Aşa că atunci când văd pe cineva cu o maşină scumpă, trec imediat la treabă: înţeapă una dintre anvelope cu un obiect subţire, dar foarte ascuţit, ca să nu pară că pneul a fost tăiat. Când ţinta se întoarce la maşină şi vede că are o roată dezumflată, hoţii pândesc dacă şi-a lăsat lucrurile de valoare în maşina descuiată şi acţionează când şoferul sau şoferiţa schimbă roata. Aşadar, atunci când faci pană şi eşti singur în maşină, asigură-te că ai încuiat uşile, iar portbagajul este închis înainte de a trece la treabă. Încuie uşile dacă trebuie să schimbi singur/singură o roată Pe lângă parcări, unii hoţi mai îndrăzneţi urmăresc maşini în trafic, le depăşesc şi frânează brusc în faţa lor, obligându-i pe şoferi să oprească. După aceea, unul dintre hoţi înţeapă unul dintre cauciucuri. O altă metodă asemănătoare implică o trecere de pietoni şi un pieton grăbit, care sare în faţa maşinii, obligându-te să opreşti brusc. Atunci, cineva înţeapă o anvelopă a maşinii şi te obligă, practic, să opreşti ca să schimbi roata. Metoda cutiilor de bere Această metodă implică un singur hoţ, care leagă nişte cutii de metal goale sub bara din spate a maşinii tale, după care se ascunde în apropiere. Când tu porneşti la drum şi auzi zgomotele, e firesc să opreşti ca să vezi ce se întâmplă, însă nu uita să opreşti motorul şi să încui uşile după ce ai ieşit. Altfel, hoţul va profita de neatenţia ta şi vei rămâne fără maşină în doar câteva secunde. Metoda valetului O modalitate de furt practicată mai ales în staţiunile de pe litoralul din Bulgaria, la hotelurile scumpe, unde ar trebui să existe valeţi care parchează maşinile clienţilor. În realitate, nu prea poţi să fii 100% sigur dacă omul care vrea să îţi ia maşina chiar lucrează pentru hotel, chiar dacă poartă costum şi are ecuson, aşa că cel mai bine ar fi să îţi parchezi tu singur maşina, fiindcă altfel s-ar putea să dai cheile unui hoţ de maşini care nu o să se uite înapoi după ce urcă la volan. loading...

