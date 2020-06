Au apărut documentele care atestă faptul că ÎPS Teodosie nu a colaborat cu Securitatea

Arhiepiscopul Tomisului a afirmat în repetate rânduri că nu a fost colaborator al Securităţii. De data aceasta, în sprijinul afirmaţiei sale vine cu documente eliberate de Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, documente care au fost publicate de pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului.

Este vorba despre două adeverințe de necolaborare cu Securitatea, eliberate de CNSAS în anul 2007.

Înaltul prelat spune că readucerea în discuţie a presupusei sale colaborări cu Securitatea este menită să facă senzaţie.

"Referitor la colaborarea cu Securitatea cred că este mai mult vorba de a face senzație sau de a acuza un ierarh al Bisericii, cel puțin în cazul meu. Presa s-a grăbit să arunce titluri și nume de cod, dar nu a mai avut răbdarea să citească cele două adeverințe eliberate legal de CNSAS, în care se scrie negru pe alb că nu am colaborat cu Securitatea".

ÎPS Teodosie spune că, în fapt, nu a fost vorba despre o colaborare propriu-zisă, ci despre o informare a organelor statului în legătură cu eventuale ameninţări la adresa securităţii naţionale, datorie pe care, de altfel, o are orice cetăţean şi în prezent.

"Mulți au răstălmăcit ceea ce se vede în declarația pe care o am în așa-zisul dosar de Securitate. Acolo nu am făcut decât să declar ceea ce legea prevede și la acest moment: să colaborez în problemele de interes major ale Statului, adică să informez organele abilitate dacă aflu de amenințări la adresa securității naționale. Este prevedere legală existentă și astăzi în legea Securității Naționale a României, care se aplică oricărui cetățean.

Acolo scrie „Cetățenii români, ca expresie a fidelității lor fată de tara, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea securității naționale”. E un lucru rău că am scris că voi respecta legea de atunci și de acum, pe care, de altfel, toți trebuie să o respectăm?"

Cât despre faptul că a semnat o declaraţie prin care se angaja să nu divulge aceste informaţii către terţe persoane, Arhiepiscopul Tomisului precizează că şi această declaraţie a fost perfect legală.

"Cât despre faptul că am scris că nu voi divulga nimic, este tot o prevedere legală și astăzi. Legea spune iarăși că: „Activitatea de informații pentru realizarea securității naționale are caracter secret de stat”, prin urmare declaram că voi respecta confidențialitatea eventualelor informații privind amenințările. Astăzi, ca și atunci, este chiar interzis să divulgi așa ceva: „Nici o persoană nu are dreptul să facă cunoscute activități secrete privind securitatea națională, prevalându-și de accesul neîngrădit la informații, de dreptul la difuzarea acestora și de libertatea de exprimare a opiniilor. Divulgarea, prin orice mijloace, de date și informații secrete care pot aduce prejudicii intereselor securității naționale, indiferent de modul în care au fost obținute, este interzisă și atrage, potrivit legii, răspunderea celor vinovați.”

În finalul postării, ÎPS Teodosie subliniază faptul că declaraţiile date de el către Securitate nu conţin nume de persoane, ceea ce nu-l face turnător.

Sunt vinovat că respect Legea? Dosarul, după cum se știe deja, nu conține nici o declarație despre cineva. Și nici în alte dosare nu s-au găsit declarații date de mine. Dumnezeu mi-e martor că nu am turnat la Securitate"