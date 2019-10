Articol publicat in: Politica

Augustin Zegrean, explicaţii importante despre instalarea noului Guvern şi alegeri anticipate

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net "Președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul, chiar dacă pică două propuneri consecutive de Guvern", a explicat Augustin Zegrean. Despre organizarea alegerilor anticipate, fostul preşedinte CCR spune că sunt puţin probabile "pentru că PSD nu are niciun interes să le facă, ci mai degrabă să facă alegeri îndelungate pentru că trebuie să uite lumea de ei". "Dacă Parlamentul votează prima propunere a președintelui, lucrurile se simplifică mult. Îi aud pe mulți vorbind cât de multe vor face în anul care urmează. Anul care urmează e format din 4 luni. Anul acesta nu au timp să facă multe, va fi campanie electorală, alegeri, după care, este vacanță parlamentară, în luna ianuarie. Guvernul va putea să înceapă să lucreze undeva prin februarie și va trebui să facă mai întâi bugetul, care mănâncă o lună din activitatea Parlamentului. PSD este majoritar în Parlament, orice s-ar zice. PSD votează toți împreună. Bugetul va fi o mare piatră de încercare", a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24. "Nu văd probabile (alegerile anticipate n.r), pentru că PSD nu are niciun interes să le facă, ci mai degrabă să facă alegeri îndelungate pentru că trebuie să uite lumea de ei. USR PLUS ori nu știu despre ce vorbesc, ori vorbesc ca să se afle în treabă. Nu vor alegeri anticipate, PSD nu le vrea, Ponta nu le vrea, cred că nici liberalii nu vor pentru că nu au niciun fel de interes", mai spune fostul președinte CCR. "Dacă vor face guvern care va fi ca cel pe care l-au dat jos, atunci ne-am bucurat degeaba de trecerea moțiunii. Guvernul nu se face ca să dai satisfacție șefilor de partid. Ar trebui să-l facă din oameni care se pricep", mai precizează Augustin Zegrean. Fostul preşedinte CCR a explicat că Iohannis poate desemna chiar și a treia oară aceeaşi persoană pentru funcţia de premier, care să meargă în Parlament cu aceeași listă de miniștri pentru că legea nu-l împiedică să o facă. "Președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul, chiar dacă pică două propuneri consecutive. Constituția spune că poate să-l dizolve, după ce se consultă cu președinții camerelor și cu liderii grupurilor parlamentare, deci putem să ne imaginăm că, până la toamna, tot vor face propuneri de miniștri", a mai explicat Augustin Zegrean. loading...

