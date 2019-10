Articol publicat in: Justitie

Aur ascuns în pereţii caselor rudelor proxeneţilor implicaţi în bătaia din Piaţa Constituţiei

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Noi detalii despre cum acționa rețeaua proxenetului care a provocat bătaia din Piața Constituției, în urma căreia un bărbat a murit. Banii câştigaţi de pe urma fetelor traficate erau folosiți pentru închirierea case în care fetele aduse din România practicau prostituţia sau erau trimişi în România, în tranșe. Potrivit unor surse judiciare citate de România TV, o parte din bani au fost cheltuiţi pentru a cumpăra bijuterii din aur. Bijuterii din aur au fost găsite de procurori ascunse în pereţii unei case din Clejani, mai precizează sursa citată. Traficanții de carne vie câștigau sume mari de bani atât de pe urma străinilor dispuși să se căsătorească de formă cu româncele prostituate, cât și de pe urma clienților din Germania. Vorbim de cătețeni din India și Pakistan, care dădeau între 2.000 și 5.000 euro ca să se căsătorească de formă, scopul fiind să rămână în Germania. Acolo era cartelul proxenetului Ionuț Mircea, cel care racola fete din România și le aducea în Germania. Ademenite inițial de locotenenții traficantului, cu promisiunea unei vieți de familie, fetele se trezeau sechestrate, bătute, drogate şi obligate să se prostitueze. Proxeneții câștigau de la fiecare fată în jur de 1.000 de euro, zilnic. Banii erau cheltuiți în Germania pentru închirierea caselor în care se practica prostituția, dar o mare parte erau transferați în România fie prin cărăuși, fie prin servicii bancare, dar în tranșe, ca să nu dea de bănuit, mai precizează sursa citată. Ionuț Mircea obișnuia să cumpere bijuterii din aur, le aducea personal în țară și le ascundea în casa rudelor sale, în Clejani. loading...

