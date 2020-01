Australia, în flăcări: incendiile de vegetaţie au pârjolit peste 103.000 de kilometri pătraţi

Numai zona arsă din statul New South Wales este de cinci ori mai mare decât întreaga suprafaţă arsă anul trecut în Brazilia, unde au avut loc incendii grave în pădurea amazoniană.



Suprafeţele arse de incendii de vegetaţie în 2019 în California, Brazilia şi Indonezia sunt la mai puţin de jumătate faţă de regiunile arse din Australia.



Statele Queensland, New South Wales şi Victoria din estul Australiei reprezintă 84% din suprafaţa arsă a ţării, potrivit datelor serviciilor de pompieri. Majoritatea incendiilor au avut loc în statul New South Wales, acoperind de fum oraşul Sydney, cel mai mare de pe continent, cea mai mare parte a lunii decembrie.



Cele mai grave incendii de săptămâna trecută au avut loc în statul Victoria. Au fost utilizate nave de război ale marinei şi avioane militare pentru a evacua sute de oameni rămaşi izolaţi de-a lungul coastei, parcurile naţonale fiind distruse de foc, informează news.ro.

Mai la nord, în Queensland,sezonul incendiilor de vegetaţie începe în luna august, mai devreme decât în New South Wales şi Victoria. Aici au fost observate focare mici, spre deosebire de incendiile majore din New South Wales.



Incendiile din Australia au diferit în 2019 de alte incendii catastrofale care au avut loc în lume, în condiţiile în care unele specii de arbori, cum ar fi eucalipţii, depind de foc pentru a se regenera.



În privinţa amplorii, incendiile din Australia sunt mult mai grave. În prezent există opt focare active de foc în New South Wales şi Victoria care sunt mai mari cât cel mai grav incendiu înregistrat în California, statul american bine-cunoscut pentru incendiile mortale, potrivit news.ro.



Pompierii profită cât pot de mult de câteva zile de temperaturi mai scăzute în sud-estul Australiei pentru a se pregăti pentru revenirea arşiţei şi a vântului, la sfârşitul acestei săptămâni, care vor amplifica incendiile existente şi vor provoca unele noi.