O treime din Insula Cangurilor, transformată în scrum. Dezastrul din Australia văzut din satelit

Un satelit NASA a surprins dimensiunile dezastrului ecologic din Insula Cangurilor. Conform NASA, o suprafață de peste 155 de mii de hectare, adică o treime din insulă, a ars.

Australia's Kangaroo Island is a haven for rare wildlife. A third of it has burned in bushfires, NASA images show: https://t.co/vtL2iU9jY5 pic.twitter.com/7vAuomF1ub