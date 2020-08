Australia vrea ca vaccinarea anti-COVID să devină obligatorie: "Vorbim despre o pandemie care a distrus economia mondială"

Liderul conservator a anunţat marţi că ţara sa s-a asigurat că va obţine vaccinul "promiţător" pe care grupul farmaceutic suedezo-britanic AstraZeneca îl dezvoltă cu Universitatea Oxford din Regatul Unit, explicând că Australia îl va fabrica şi va distribui gratuit populaţiei, potrivit Agerpres.

El a apreciat miercuri că vaccinarea "ar trebui să fie obligatorie, în măsura a ceea ce poate fi obligatoriu". "Există întotdeauna exceptări de la vaccinare, din motive medicale, însă acest motiv ar trebui să fie singurul", a declarat Morrison la postul de la radio 3AW din Melbourne.

Anticipând criticile mişcării antivaccin, el a afirmat că mizele sunt prea mari pentru a permite bolii să continue să se răspândească neîngrădită.

"Vorbim despre o pandemie care a distrus economia mondială şi a provocat sute de mii de morţi în lumea întreagă", a spus el, precizând că deocamdată guvernul nu a luat nicio decizie asupra vaccinării.

Police are preparing to launch their aerial arsenal as part of a crackdown on COVID rule breakers. High powered drones will be used to find people not wearing masks, and cars too far from home. https://t.co/5zYfOfohG3 @tdolling #7NEWS pic.twitter.com/Yy84UBTH0V