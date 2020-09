AUSTRIA ROMANIA. Un suedez arbitrează meciul Austria - România din LIGA NATIUNILOR

AUSTRIA ROMANIA. Glenn Nyberg va fi ajutat de compatrioţii săi Mahbod Beigi şi Andreas Soderqvist. Rezervă va fi Mohammed Al-Hakim. Meciul de luni, de la Klagenfurt, va fi transmis de Pro TV.

ROMÂNIA - IRLANDA DE NORD 1-1 în LIGA NAŢIUNILOR. Rădoi, ce ghinion! "Tricolorii", egalaţi pe final deşi aveau om în plus!

AUSTRIA ROMANIA. România a remizat, vineri, 1-1 pe Arena Naţională cu Irlanda de Nord, în primul meci din Grupa 1 a Ligii Naţiunilor B. "Tricolorii" au condus cu 1-0 şi au avut om în plus din minutul 39. Într-o alta partidă din grupă, Norvegia - Austria 1-2.

AUSTRIA ROMANIA. "Din pacate, e un rezultat nedrept. Ne-am relaxat in repriza a doua. Ne-am lasat egalati. Ramanem cu determinarea jucatorilor. Putem recupera punctele in Austria. Am incercat oarecum sa controlam centrul terenului printr-o posesie, printr-o creativitate a jucatorilor. Repriza a doua am scazut foarte mult. Am jucat lent. A venit faza golului lor, unde noi am pastrat distanta dupa pandemie. Jocul a fost la indemana noastra. Este nedrept, sunt suparat pentru acest aspect. Sper ca toate lucrurile negative sa fie pozitive in Austria. Sufletul a vrut, dar trebuie sa fim putini lucizi", a spus antrenorul echipei nationale, Mirel Radoi.