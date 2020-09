AUSTRIA - ROMANIA (ora 21:45) LIVE VIDEO STREAM ONLINE la PRO TV în LIGA NATIUNILOR

AUSTRIA ROMANIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV LIGA NATIUNILOR. Glenn Nyberg, din Suedia, va conduce la centru meciul Austria - Romania, programat, luni, de la ora 21:45, în Grupa 1 din Liga Naţiunilor B. Glenn Nyberg va fi ajutat de compatrioţii săi Mahbod Beigi şi Andreas Soderqvist. Rezervă va fi Mohammed Al-Hakim. PRO TV transmite, luni, de la ora 21:45, AUSTRIA ROMANIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE.

După cum știm, Romania are un nou antrenor, Mirel Rădoi, care a fost la naționala U21. Romania este o echipă care știe foarte bine să joace cu mingea, diferită de cea a Norvegiei. Are jucători foarte tehnici, precum Pușcaș, Hagi, Maxim, care au calitate individuală foarte mare și pot decide un meci în orice moment. Chiar dacă Romania are un stil diferit de al Norvegiei, nu vom schimba foarte mult în echipă. Vor fi poate una-două, maxim trei modificări. Depinde și care va fi nivelul fizic al jucătorilor. Noi vrem să jucăm, să avem mingea, deci mâine vom încerca asta, să avem cât mai mult mingea, dar va depinde de ziua pe care o vom prinde și de cât de mult ne va permite asta adversarul", a declarat selecţionerul austriac Franco Foda înainte de meciul AUSTRIA - ROMANIA.

"Vom avea câteva schimbări pentru a evita problemele în Austria. La fel cum bine știam că Irlanda de Nord marchează foarte multe goluri în ultimele 15 minute, așa Austria marchează goluri în începuturile de repriză și chiar și pe final. Putem fi în dificultate, dacă nu aducem jucători cu prospețime Sper ca noi să nu fim timorați, să încercăm să controlăm jocul din Austria atât cât putem și atât cât ne va lăsa adversarul, a declarat Mirel Rădoi.

Program Grupa 1 din LIGA NATIUNILOR B

Vineri, 4 septembrie: Norvegia – Austria 1-2, România – Irlanda de Nord 1-1

Luni, 7 septembrie: Austria – România, Irlanda de Nord – Norvegia (ora 21:45)

Joi, 8 octombrie: Irlanda de Nord – Austria, Norvegia – România (ora 21:45)

Duminică, 11 octombrie: Norvegia – Irlanda de Nord (ora 19:00), România – Austria (ora 21:45)

Sâmbătă, 14 noiembrie: România – Norvegia (ora 19:00), Austria – Irlanda de Nord (ora 21:45)

Marți, 17 noiembrie: Austria – Norvegia, Irlanda de Nord – România (ora 21:45)

Echipele probabile la meciul AUSTRIA - ROMANIA

AUSTRIA: A. Schlager - Lainer, Posch, Dragovic, Ulmer - Ilsanker, X. Schlager - Onisiwo, Sabitzer, Baumgartner - Gregortisch. Rezerve: Stankovic - Hinteregger, Grbic, Grillitsch, Lienhart, Zulj, Wober, Trimmel, Monschein. Antrenor: Franco Foda.

ROMANIA: Tătărușanu - Hanca, Chiricheș, Toșca, Bancu - Stanciu, Cicâldău - Deac, Alibec, Fl. Coman - Pușcaș. Rezerve: Niță - Al. Crețu, Nedelcearu, Nistor, Maxim, Hagi, Burcă, Iancu, Buș, D. Grigore. Antrenor: Mirel Rădoi.

AUSTRIA ROMANIA, meci contând pentru Grupa 1 din LIGA NATIUNILOR B, se joacă, luni, de la ora 21:45, LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Austria şi Romania se întîlnesc la Klagenfurt, pe "Worthersee Stadion".