Articol publicat in: Societate

De la bal, la spital! Autobuzul cu nuntaşi a ajuns în şanţ. Şoferul nu era băut

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Şase persoane care se întorceau de la o nuntă din Buzău au fost rănite, după ce autobuzul în care se aflau a ieşit în afara drumului Şase persoane care se întorceau de la o nuntă cu un autobuz au fost rănite, duminică dimineaţă, în judeţul Buzău, după ce pe şoferul a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a ieşit în decor. În zona în care s-a produs accidentul este ceaţă densă. Potrivit IPJ Buzău, în jurul orei 06.30, în timp ce conducea un autobuz pe DN 2C, din direcţia Buzău către Scutelnici, un bărbat de 62 de ani ar fi pierdut controlul vehiculului, împrejurare în care maşina a intrat pe contrasens şi a ieşit în decor. În urma evenimentului, şase persoane cu vârste între 24 şi 58 de ani, trei bărbaţi şi trei femei, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto nu consumase băuturi alcoolice. În cauză se va întocmi dosar penal, iar cercetările continuă. Persoanele din autobuz se întorceau de la o nuntă, iar în zona producerii accidentului este ceaţă densă. loading...

