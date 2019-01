Autorul atentatului terorist de la mall în Brăila avea discernământ în momentul comiterii faptei

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de la Tribunalul Brăila, Mircea Ciutac, cel care se ocupă de acest caz, a primit, săptămâna acesta, rezultatul expertizei psihiatrice a lui Marius Valentin Parfenie, din care reiese că acesta "are discernământ şi nu are vreo problemă psihică".



La începutul acestei luni, Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) Iaşi a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila rezultatul probelor de sânge, care arată că Parfenie nu se afla sub influenţa drogurilor în momentul în care a comis fapta.



Marius Valentin Parfenie, care se află în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, a primit încă o lună de arest preventiv, după ce judecătorii Tribunalului Brăila au admis propunerea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila de prelungire a măsurii începând cu data de 11 ianuarie şi până la data de 9 februarie, inclusiv.



Pe 11 noiembrie 2018, un tânăr de 20 ani a rănit zece persoane, după ce a intrat cu maşina în uşile de acces de la Mall Brăila, la puţin timp după ce a înjunghiat un bărbat şi a rănit doi pietoni aflaţi pe centura oraşului.



Procurorii DIICOT au deschis, în acest caz, dosar pe legea privind combaterea terorismului, iar procurorii Serviciului Teritorial Galaţi s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârşire a unor infracţiuni prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, fiind vorba de un dosar distinct de cel deschis la Tribunalul Brăila.



Planul atacatorului era să omoare cât mai mulţi oameni şi apoi să se sinucidă, potrivit informaţiilor furnizate de Biroul de Presă al Tribunalului Brăila.