Averea IMPRESIONANTĂ cu care se laudă Florin Pastramă. Cât este de BOGAT soţul lui Brigitte Sfăt

Florin Pastramă s-a lăudat cu situația sa materială şi a oferit detalii despre averea sa.

"Am 20 şi ceva de proprietăţi în sectorul 2 din Bucureşti, mai multe maşini, patru-cinci maşini, afacerea. Mama stă într-o casă, dar peste un an şi ceva vom face o locuinţă comună şi ne vom muta împreună", a declarat Florin Pastramă pentru Click!.

"Suntem cei mai invidiaţi şi admiraţi. M-am ferit să apar în showbiz, dar acum sunt fericit şi nu vreau să mai stau ascuns. Am afaceri cu imobiliare şi Brigitte mă ajută foarte mult. Amândoi am lucrat în construcţii, ridic blocuri, o rezidenţă de şapte case. Vom continua împreună, iar ea mă va ajuta cu decorarea interioarelor. Am văzut cum sunt renovate casele ei şi îmi plac", a mai spus Florin Pastramă.

