Averea Tamarei Buciuceanu, moştenită de un cunoscut actor din "Liceenii". Care este relaţia de rudenie dintre cei doi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Tamara Buciuceanu a murit marţi, la vârsta de 90 de ani, cu o singură mare neîmplinire. Marea actriţă a regretat toată viaţa că nu a avut copii, deși a fost căsătorită timp de 34 de ani cu medicul anestezist Alexandru Botez. Tamara Buciuceanu nu are urmaşi, astfel că averea sa va rămâne unei rude aproapiate. Cel mai probabil aceasta este actorul Mihai Constantin, nimeni altul decât interpretul personajului "Ionică", din filmul Liceeni. De fapt, tatăl lui Mihai Constantin, marele actor George Constantin, a fost căsătorit cu Iulia Buciuceanu, sora Tamarei Buciuceanu, astfel că marea actriţă este mătuşa lui Mihai Constantin. Citeşte şi Tamara Buciuceanu: "Când nu veţi mai mirosi flori de câmp pe scenă seara, poate vă veţi întreba unde-o fi plecat Tamara?" "Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi", a povestit Tamara Buciuceanu-Botez într-un interviu pentru revista Taifasuri. loading...

