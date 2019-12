Avertisment dur din partea ministrului Sănătăţii: "Suntem într-o perioadă critică pentru sistemul sanitar"

"În momentul de faţă suntem într-o perioadă critică pentru sistemul sanitar. Am văzut cu toţii raportul Comisiei Europene pentru România publicat acum două săptămâni. Cred că nu am fi ajuns aici dacă medicul ar fi avut un cuvânt mai important în discuţiile strategice care s-au luat în cursul anilor în sistemul sanitar. În România am reuşit să facem excelenţă în educaţie, iar universităţile de medicină sunt un bun exemplu, dar am rămas în urmă în sistemul sanitar. Cred că îmbinarea dintre excelenţa academică şi excelenţa profesională ne va ajuta să depăşim acest moment de cumpănă", a afirmat Victor Costache, la Iaşi.