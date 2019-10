Articol publicat in: Economie

AVERTISMENT pentru România! Comisia Europeană, semnal de alarmă în privinţa gestionării deşeurilor

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Comisia Europeană a anunţat că a trimis scrisori de punere în întârziere către 15 state membre UE, printre care se numără şi România. CE le cere acestor ţări să-şi respecte obligaţiile de raportar în domeniul deşeurilor. Legislaţia UE în domeniul deşeurilor obligă statele membre să raporteze Comisiei progresele realizate pentru implementarea ţintelor. Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei o descriere detaliată cu privire la modul în care au fost culese datele. Potrivit CE, un număr de 15 state membre nu şi-au îndeplinit obligaţiile cu privire la Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Directiva privind vehiculele scoase din uz şi Regulamentul privind transferurile de deşeuri. Comisia Europeană avertizează: România a înregistrat un deficit de încasare a TVA de 36%, fiind pe primul loc în UE Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri, statele membre sunt obligat să raporteze Comisiei cu privire la aplicarea reglementărilor în domeniul transferurilor de deşeuri. România nu a trimis un raport pentru anul 2017. Conform Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii precum şi deşeurile de baterii şi acumulatori, statele membre trebuie să trimită Comisiei rapoarte cu privire la gradele de colectare şi să precizeze în raport cum au fost obţinute datele necesare. Până acum, aceste obligaţii nu au fost îndeplinite de România,Bulgaria, Franţa, Italia, Malta, Grecia, Suedia, Slovenia, Lituania, Olanda, Spania, Ungaria, Irlanda şi Portugalia pentru anul 2016 şi/sau 2017. De asemenea, potrivit Directivei 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz, statele membre trebuie să trimită Comisiei rapoarte cu privire la ţintele impuse de Directivă împreună cu o descriere adecvată a datelor utilizate. România, Danemarca şi Slovenia nu şi-au îndeplint obligaţiile până acum, în condiţiile în care nu au furnizat rapoartele pentru 2015 şi 2016. loading...

