AVERTIZARE pentru gravide! Ce trebuie sa faci cu gadget-urile

"Lumea wireless in care traim poate fi foarte comoda, insa nu fara riscuri. Cand peste 100 de medici spun ca femeile ar trebui sa ia masuri de protectie, inseamna ca e cazul sa ne ingrijoram", spune Patricia Wood, director executiv la Grassroots Environmental Education, si unul dintre creatorii proiectului BabySafe.

Cercetatorii de la Universitatea din Kentucky au demonstrat ca expunerea la radiatiile wireless pot afecta dezvoltarea celulelor creierului

Alte studii efectuate pe animale au scos la iveala legatura dintre expunerea la wireless si micsorarea abilitatilor cognitive, precum si afectarea partilor din creier responsabile cu memoria, dar si a unor parti din coloana vertebrala.

De asemenea, un studiu din 2008, realizat de cercetatorii de la UCLA, la care au participat peste 13.000 demame cu copii, s-a descoperit ca expunerea prenatala a copiilor la telefoanele mobile a fost asociata cu riscul unor probleme ulterioare de comportament si hiperactivitate.

Cum sa reduce expunerea la wireless

Iata cateva metode simple prin care poti reduce expunerea la wireless:

– nu purta telefonul mobil pe langa corp (in buzunarele pantalonilor, in sutien etc.)

– evita sa tii pe langa corp orice gadget conectat la Wi-Fi.

– vorbeste la telefon prin hands-free sau folosind optiunea speaker.

