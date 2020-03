Avion F-16 prăbuşit înainte de paradă

”Forţele aeriene pakistaneze (PAF) anunţă cu regret faptul că unul dintre (avioanle sale de tip) F-16 s-a prăbuşit în apropiere de Shakarparian, la Islamabad, în timpul repetiţiilor pentru (o) paradă”, au anunţat ele într-un comunicat.

Pilotul a murit în accident, a precizat un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind avionul de vânătoare prăbuşindu-se rapid, iar apoi un nor gros de fum la locul accidentului.

F-16 crashed in Islamabad, Pakistan during Aerobatics Rehearsal. Wg Cdr Akram of 9 Sqn PAF died in the AirCrash. pic.twitter.com/HsPVbDb03r