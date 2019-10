Articol publicat in: Extern

Avionul groazei, o aeronavă plină cu oameni a ratat aterizarea. Imagini incredibile cu aparatul de zbor FOTO

Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Un avion Penair Saab 2000 a fost serios avariat iar mai persoane au avut de suferit după ce aparatul a ieşit de pe pista aeroportului Unalaska, din Alaska.





În avion se aflau 38 de pasageri, inclusiv componenţii echipei de înot a unui liceu. Datele preliminare indică faptul că cel puţin patru persoane dintre cele aflate la bord au fost rănite în urma aterizării ratate. Aeronava a ieşit de pe pista aeroportului Unalaska şi s-a oprit cu botul în Marea Bering. Avionul este unul de tipul SAAB-Scania 2000 şi este operat de Peninsula Airways, care nu a comentat până acum incidentul. loading...

