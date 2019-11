Avocata familiei Melencu: Să-i fie ruşine preşedintelui Iohannis!

"Dovadă ce mult ţine preşedintele la cetăţenii români. A spus "am rugat un consilier" - aşa că la a șaptea spiţă - "să vorbească cu doamna Melencu". Faţă de această exprimare a domnului preşedinte, nu pot să spun decât să îi fie ruşine!", a declarat avocata familiei Melencu.

Cum a fost ucisă Luiza Melencu. Ultimele mărturisiri ale lui Gheorghe Dincă răstoarnă total dosarul Caracal

Familia Melencu merge la Cotroceni pentru a afla răspunsuri la mai multe întrebări din dosar. Mama şi bunicul Luizei Melencu vor fi primiţi de consilierul prezidenţial Adrian Muraru.

Avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu, a declarat că se așteaptă că DIICOT să rețină noi suspecți în cazul Caracal. După ce acum două zile Ștefan Risipițeanu a fost reținut sub acuzația de viol în cazul Luizei Melencu, acum, Obârșanu e convinsă că acesta e doar începutul. "Aș vrea să salut primul pas, de prindere a acestui Fane. Ce văd patru ochi și aud patru urechi e imposibil să nu vadă și să audă și alții. E categoric că mai sunt suspecți. Nu se pot rezuma la cei doi", a declarat Obârșanu, la România TV.

Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a afirmat vineri că şi-ar fi dorit să vorbească personal cu preşedintele Klaus Iohannis, după ce a fost primită, la Palatul Cotroceni, de unul dintre consilierii președintelui.

”Am fost primiți cum nu ne-am așteptat. Am cerut să vorbim personal cu președintele. Ni s-a spus că o să existe. Nu sunt supărată, m-a afectat discuția. Chiar am plâns. Am discutat despre caz. A zis că o să fim ajutați.”, a spus mama Luizei Melencu.