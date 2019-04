Avocata Laura Vicol: Răzvan Ciobanu a murit pentru că nu purta centura de siguranţă

„Am o rugăminte din tot sufletul pe care o adresez tuturor public. Aşa cum Dumnezeu l-a iertat şi l-a luat la El în Săptămâna Luminată, aşa rog pe toată lumea care mai are vreo supărare să-l ierte pe Răzvan, să nu mai vorbească prostii, am auzit o grămadă de prostii la televizor. Nu a fost strangulat, a fost un accident teribil şi din cauza asta toată lumea trebuie să poarte centura de siguranţă. Dacă avea centura, trăia”, a spus Laura Vicol.



Ea a spus că trupul neînsufleţit va fi depus de marţi seara la capela cimitirului Progresul din Bucureşti, iar înmormântarea va fi joi.

„Va fi depus la cimitirul Progresul, la capelă. Cine vrea să aprindă o lumânare şi să aducă o floare va fi priveghi timp de 2 nopţi şi înmormântarea va fi joi”, a mai afirmat Laura Vicol, care a precizat că ora înmormântării nu a fost deocamdată stabilită.



Vicol a mai declarat că Răzvan Ciobanu era un om vesel şi că aşa trebuie să rămână în mintea tuturor.



„Nu era trist, nu era nefericit, Răzvan era un om minunat, care râdea tot timpul, era vesel tot timpul. Toţi avem depresii, nu cred că e cineva care nu a avut depresii sau nu a fost supărat, eu am avut depresie şi asta nu înseamnă că am făcut ceva. Toţi suntem oameni. A fost un om bun, aşa trebuie să rămână în mintea tuturor, un om bun şi un om fericit care nu a supărat pe nimeni, nu a purtat supărare”, a declarat ea, conform News.ro.



Poliţiştii constănţeni au stabilit că Răzvan Ciobanu nu purta centură de siguranţă în momentul producerii accidentului, el fiind proiectat prin unul din geamurile autoturismului, care s-a răsturnat, oprindu-se într-un copac. Necropsia va stabili dacă şoferul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. De asemenea, poliţiştii precizează că varianta sinuciderii nu poate fi luată în calcul la acest moment.