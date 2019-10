Articol publicat in: Justitie

Avocatul lui Gheorghe Dincă anunţă finalul dosarului Caracal: În circa o lună ar trebui trimis în judecată, altfel ar putea fi ELIBERAT

Autor: Alina Andrei Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Avocatul lui Gheorghe Dincă a anunțat că dosarul Caracal urmează să fie trimis în judecată în mai puțin de o lună, altfel principalul suspect în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu riscă să fie eliberat. Procurorii DIICOT l-ar putea trimite în judecată pe Gheorghe Dincă în dosarul Caracal în aproximativ o lună. "Trimiterea în judecată se va face mai repede. În circa o lună ar trebui făcută, altfel apare riscul să ajungă să fie pus în libertate potrivit legii. Nu cred că există acest risc, nu şi-l asumă nimeni", a declarat Claudiu Lasconschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, al Tribunalul Bucureşti. Vă reamintim că Gheorghe Dincă a fost arestat în dosarul privind răpirea şi uciderea Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, două fete din Olt. Dincă le-a mărturisit anchetatorilor că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe cele două fete. Despre Alexandra, Dincă a spus că după ce a omorât-o, i-a ars cadavrul într-un butoiu din curtea casei sale. În cazul Luizei, suspectul a declarat că după ce i-a ars cadavrul, i-a aruncat cenuşa şi resturile în liziera unei pădure de la marginea oraşului Caracal. loading...

