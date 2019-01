Avram Iancu a plecat într-o cursă de 620 km, Petroşani-Constanţa, preambul pentru Ultramaratonul de la Polul Nord

Bibliotecarul din Petroşani poartă cu el o sanie specială cu o încărcătură de 30 de kilograme, similară cu cea pe care are în plan să o folosească la Ultramaratonul Arctic 6633, el planificându-şi ca distanţa până la Constanţa să o parcurgă în 9 zile, adică timpul limită pe care sportivii îl au la dispoziţie în competiţia de la Polul Nord.

"Sunt aproape 620 de kilometri între Petroşani şi Constanţa, exact cât este distanţa ce trebuie parcursă la maratonul de la Cercul Polar de Nord. Mi-am autoimpus timpul limită de la concurs, adică 9 zile, în care trebuie să ajung la ţărmul Mării Negre. Voi dormi numai afară, în bivuac", a declarat Avram Iancu, citat de Agerpres.

Traseul pe care se va deplasa polisportivul din Petroşani include Defileul Jiului, municipiile Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Bucureşti şi Constanţa. El va urma vechile drumuri naţionale pentru a ajunge la destinaţia propusă.

În ceea ce priveşte participarea la Ultramaratonul Arctic 6633, Avram Iancu a spus că a discutat deja cu organizatorii şi că şi-a stabilit ca dată de plecare spre punctul de start data de 1 martie, concursul fiind programat să înceapă pe 7 martie.

"Am asigurate o mare parte din resursele necesare. Am vorbit cu organizatorul şi am un loc rezervat", a spus Iancu.

Avram Iancu este cunoscut pentru performanţele realizate de-a lungul anilor în confruntări extreme, el reuşind să străbată înot Canalul Mânecii şi cursul fluviului Dunărea, de la izvoare până la Marea Neagră.

Ultima provocare a bibliotecarului din Petroşani a avut loc în toamna anului trecut şi a fost dedicată Centenarului Marii Uniri. Iancu a înotat de-a lungul ţărmului Mării Negre, de la Sulina la Istanbul, pe o distanţă de 680 de kilometri, timp de 60 de zile, din care 50 de zile le-a petrecut efectiv în apă. El a înotat zilnic, fără costum de neopren şi fără labe de înot, între 13,8 şi 15 kilometri, la o temperatură a apei de 15-16 grade Celsius.

Avram Iancu a participat anul trecut şi la Ultramaratonul Arctic 6633 de la Polul Nord, dar a fost nevoit să abandoneze după o zi, din cauza unor probleme de sănătate la un picior.