Avram Iancu şi-a întrerupt cursa de marş forţat şi alergare spre Constanţa

"Nu mă pot concentra la ceea ce mi-am propus. Am decis să mă retrag puţin, să mă liniştesc, pentru ca apoi să mă dedic, în totalitate, Ultramaratonului Arctic 6633", a declarat, pentru AGERPRES, Avram Iancu.

De la startul de marţi, din Petroşani, Iancu a mărşăluit timp de trei zile şi a parcurs o distanţă de 176 de kilometri, timp în care a dormit afară şi a alergat pe frig şi ploaie.

"A fost un antrenament din care am învăţat foarte mult. Sunt mult mai experimentat, am dormit afară, două zile am fost bătut de ploi", a spus Iancu.

Avram Iancu este cunoscut pentru performanţele realizate de-a lungul anilor în confruntări extreme, el reuşind să străbată înot Canalul Mânecii şi cursul fluviului Dunărea, de la izvoare până la Marea Neagră.

Ultima provocare a bibliotecarului din Petroşani a avut loc în toamna anului trecut şi a fost dedicată Centenarului Marii Uniri. Iancu a înotat de-a lungul ţărmului Mării Negre, de la Sulina la Istanbul, pe o distanţă de 680 de kilometri, timp de 60 de zile, din care 50 de zile le-a petrecut efectiv în apă. El a înotat zilnic, fără costum de neopren şi fără labe de înot, între 13,8 şi 15 kilometri, la o temperatură a apei de 15-16 grade Celsius.

Avram Iancu a participat şi anul trecut la Ultramaratonul Arctic 6633 de la Polul Nord, dar a fost nevoit să abandoneze după o zi, din cauza unor probleme de sănătate la un picior.

