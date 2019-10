BACALAUREAT 2020. Schimbări importante pentru elevi şi profesori anunţate de EDU.RO

BACALAUREAT 2020: "Evaluarea incrucisata intre judete a lucrarilor scrise nu este exclusa", sustine Ministerul Educatiei. Prin urmare, corectarea incrucisata va putea fi posibila, insa nu inseamna ca ramane o procedura obligatorie, ca pana anul trecut.

Mai exact, din ordinul de ministru publicat cu 3 zile inainte sa inceapa scoala a disparut, fata de ordinul de anul trecut, mentiunea: "Profesorii evaluatori dintr-un/din judet/municipiul Bucuresti nu evalueaza lucrari ale candidatilor din propriul judet/municipiu".

Va prezentam comunicatul integral transmis de Ministerul Educatiei:

"Precizarile Ministerului Educatiei Nationale privind modalitatea de evaluare a lucrarilor candidatilor la examenul national de Bacalaureat

Referitor la informatiile eronate vehiculate in spatiul public cu privire la modalitatea de evaluare a lucrarilor si a solutionarii contestatiilor in cadrul examenului national de Bacalaureat 2020, Ministerul Educatiei Nationale face urmatoarele precizari, menite sa informeze corect opinia publica:

Modalitatea de evaluare a lucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor in sesiunile examenului national de Bacalaureat din anul 2020 va fi aceeasi ca in sesiunile anterioare.



Acest fapt este statuat de ordinul de ministru nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat, in care se mentioneaza ca modalitatea de evaluare a lucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor se realizeaza si in sesiunile anului 2020 la fel ca in sesiunile anterioare ale examenului de Bacalaureat. Asadar, evaluarea incrucisata intre judete a lucrarilor scrise nu este exclusa.

Articolul 9, alineatul (4) din ordinul MEN publicat în Monitorul Oficial: “Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale”. Articolul 9, alineatul (4), varianta inițială “(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un/din județ/municipiul București nu evaluează lucrări ale candidaților din propriul județ/municipiu.” Ministerul Educației renunță la obligativitatea ca profesorii corectori să fie formați în domeniul corectării exact în anul în care derulează cel mai mare proiect derulat de același Minister al Educației pe formarea profesorilor, “CRED”, cu buget de aproximativ 42 milioane de euro, cu finanțare nerambursabilă din bani europeni.



In acelasi timp, prin emiterea ordinului nr. 4.950/2019, Ministerul Educatiei Nationale a reglementat situatiile exceptionale aparute in sesiunile anterioare ale acestui examen.



Astfel:

– Pentru anumite discipline care se predau numai in anumite judete (cazul limbilor materne turca si croata, predate doar in judetul Constanta, respectiv Caras-Severin), chiar daca lucrarile scrise au fost transmise spre evaluare in alte judete, a fost necesar ca in comisiile de evaluare sa fie nominalizati profesori evaluatori din aceleasi judete din care proveneau lucrarile scrise. in concluzie, exceptia de la regula are incidenta strict limitata la aceste situatii.

– In fiecare judet, numarul de cadre didactice care se formeaza prin cursuri in domeniul evaluarii pentru examenul national de Bacalaureat se raporteaza la numarul elevilor care finalizeaza anual cursurile liceale. intrucat nu se poate face intotdeauna repartizarea strict echilibrata a lucrarilor scrise, ca urmare a evaluarii incrucisate intre judete a lucrarilor scrise, pot aparea situatii in care, in judete cu numar mic de elevi, sa fie transmise spre evaluare lucrari scrise din judete cu numar mare de elevi.

– In aceste conditii, dar luand in calcul si faptul ca legislatia in vigoare nu prevede obligativitatea cadrelor didactice de a participa la evaluarea lucrarilor scrise in cadrul examenelor nationale (Bacalaureat, Titularizare, Definitivat etc.) si nici la cursuri de formare, se impune, pentru cazurile anterior mentionate, ca in comisiile de evaluare sa fie nominalizati si profesori evaluatori care nu au finalizat cursuri de formare in domeniul evaluarii.

Ministerul Educatiei Nationale respinge categoric dezinformarile si interpretarile politicianiste date unor masuri punctuale, subliniind inca o data ca modalitatea de evaluare incrucisata nu a fost anulata."

In legatura cu acest subiect, presedintele Klaus Iohannis a criticat in discursul de deschidere a anului scolar 2019-2020, eliminarea obligativitatii corectarii incurcisate: "Vedem cum, in loc sa fie adoptate masuri pentru cresterea calitatii educatiei, se prefera masuri de facilitare a fraudei la Bacalaureat".

Modalitatea de corectare incrucisata intre judete a lucrarilor de la examenul de Bacalaureat a fost introdusa din anul 2015, cu scopul de reducere a fraudelor. Mai exact, lucrari sunt corectate si notate de profesori din alt judet decat cel in care candidatii sustin examenele de Bacalaureat.