Articol publicat in: Life

BACŞIŞUL va fi impozitat. Cum se va proceda la frizer, în taxi sau la restaurant

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Impozitarea bacşişului a fost aprobată de Comisia de buget a Senatului. Astfel, banii pe care ospătarii îi primesc în plus la achitarea notei vor fi evidenţiaţi distinct de bonul fiscal.

Foto: gustarte.ro Bacșișul pe care românii îl lasă în baruri ori restaurante va putea fi trecut și pe nota de plată, cel mai probabil din aceast an. Modificarea, estimată că ar urma să dubleze veniturile angajaților din domeniu, a fost convenită de reprezentanții industriei cu ministrul de Finanțe. Ospătarul vine cu nota care va cuprinde mai multe variante de bacşiş, care poate varia între 10 şi 15% din contravaloarea consumaţiei. Clientul bifează cât vrea să lase, iar ospătarul notează în casa de marcat suma respectivă, la rubrica bacşiş. Acest venit va fi impozitat cu 10 la sută, spun cei din domeniu. Propunerea legislativă a trecut de Comisia de buget şi urmează să fie dezbătută de plenul Senatului. Operatorii din turism din Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) au ajuns încă din vară la un acord cu ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și noul președinte ANAF, Mirela Călugăreanu, astfel încât bacșișul va urma să fie introdus pe nota de plată în HORECA. "Ne-am gândit să fie o măsură voluntară, nu obligatorie, iar banii obținuți din «tips» să ajungă la angajați, nu la antreprenori", spune omul de afaceri Dragoș Anastasiu, proprietarul Eurolines. Antreprenorii spun că legalizarea bacșișului ar scoate la lumină zeci de milioane de euro, care sunt în acest moment nefiscalizați. Oamenii de afaceri au ajuns chiar să se roage de stat să impună un nou impozit în acest sens. Proprietarii restaurantelor spun că trebuie legalizat bacşişul dat la plata cu cardul şi cel prin ordin de plată, adică prin bon fiscal. „Astăzi, un angajat care primeşte bacşiş prin card sau prin ordin de plată, el este considerat venit salarial. Asta înseamnă că este impozitat cu aproape 60%. Ceea ce doreşte industria astăzi este reglementarea acestui bacşiş, ceea ce înseamnă că, la un bacşiş de 100 de lei, salariatul va fi impozitat cu 10%. Adică 10% va merge la stat şi 90% rămân angajatului", spune Daniel Mischie, directorul general al unui lanț de restaurante. Se estimează că peste 100 de mii de angajaţi din această industrie vor avea câştiguri mai mari, dacă bacşişul va fi considerat venit din altă sursă și nu venit de natură salarială, pentru care se plătesc contribuţiilor sociale. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay