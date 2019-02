Bădulescu, despre revocarea din funcţie: Este un joc politic în care Gabriela Firea este principala miză. Nu plec din PSD

”Consilierii generali nu-şi doresc acest lucru (revocarea sa din funcţie - n.r), pentru că, pe lângă ieşirile mele, uneori atipice, dar din construcţia mea, cunosc şi ceea ce am făcut pentru Bucureşti, iar dumneavoastră, presa, aţi fost alături de mine şi ştiţi că niciodată nu am fost departe de problemele Bucureştiului. Cu siguranţă este un joc politic în care Gabriela Firea este principala miză. Dacă va trebui să mă sacrific, să securize lupta Gabrielei Firea, o voi face. (…) este o chestiune impusă de un grup pe care eu nu vreau să-l numesc altfel, o miliţie spirituală, la care vrea să ajungă: slăbirea primarului general din cauza modului în care este percepţia publică a persoanei Gabriela Firea”, a declarat, vineri Aurelian Bădulescu, referindu-se la revocarea sa din funcţie, scrie News.ro.



Acesta susţine că ”este o schimbare de paradigm: nu mai este intenţia de vot, este analizată notorietatea în acest an”.

”Este lupta între Liviu Dragnea, disperarea unui preşedinte de partid de a ţine monolit un partid care serveşte intereselor dumnealui în detrimentul unor oameni care vor să ducă la bun sfârşit nişte programe pentru cetăţeni. Îmi asum ceea ce ştiu, oricum viaţa mea în PSD este o chestiune de zile”, a mai spus Bădulescu.



Întrebat dacă va demisiona din PSD, Bădulescu a infirmat.



”Nu. Pentru fiecare etapă în care miliţa spirituală va acţiona împotriva mea, voi avea câte un răspuns şi voi justifica acţiunea mea şi acţiunile dumnealor. Este un moment de disperare al lor pentru a-mi închide gura. Am fost ameninţat punctual că mâna lor este lungă, inclusiv în presă, iar ceea ce urmează să mi se întâmple va ţine inclusiv de tăvălirea imaginii publice”, a mai spus viceprimarul.

Acesta susţine că ”2019 nu mai este un an al brutalităţii fizice, este un an al degradării personale prin intermediul unor chestiuni de presă plătite sau anticipate” şi a anunţat că a depus plângere penală împotriva celor care l-au ameninţat.



PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, retragerea sprijinului politic lui Aurelian Bădulescu pentru funcţia de viceprimar al Capitalei pe motivă că vorbeşte urât cu colegii din PSD. Noul lider al filialei, Gabriel Mutu, renunţă, astfel, la oamenii primarului Gabriela Firea, la Primăria Capitalei.