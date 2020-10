Banciu a alergat prin studio în direct: "Îmi revin la pauză cu apă şi burete. 30 de ture, fraţilor!" VIDEO

"Am venit echipat, să ştiţi, chiar dacă rezultatul a fost decent. S-a terminat meciul cu scorul de 1-1. Le promisesem telespectatorilor noştri fideli, vinerea trecută, că, în cazul unei victorii a lui OM la Lyon fac 50 de ture, iar în caz de egal fac 20. A fost un bulan chior, cam cum a câştigat OM la Paris. Nu se poate întâmpla aşa ceva decât o dată în viaţă. Am zis din minutul 15 că, în condiţiile astea, voi face 30 de ture în loc de 20, dacă facem egal", a spus Radu Banciu la Look Sport.

"Bun, cât am băgat? 8 minute. Destul de bine, fraților! Îmi revin la pauză cu apă și burete. 30 de ture, fraților. Nu era studioul imens, era o formalitate. Dar scoți puțin limba", a completat jurnalistul.

