Banda tăietorilor de urechi, reţinută în Italia. Şapte români au primit 65 de ani de închisoare

În atac, au fost jefuiți și agresați soții Carlo Martelli și Niva Bazzan, femeii fiindu-i tăiat lobul urechii cu o seceră găsită în pivniță. Unul dintre bandiți, Alexandru Bogadan Colteanu, s-a declarat nevinovat: “Când s-a întâmplat am fost la Hotelul Alba din Lanciano, până la o anumită oră în compania proprietarului. Am fost sub falsă identitate pentru că eram fugar. Dar am fost înregistrat. Am făcut mai multe apeluri telefonice, puteți verifica telefonul mobil “. Giovanni Nappi, judecătorul ședinței preliminare, nu a dorit să țină cont de această declarație.



Procurorul ceruse pedepse de la 12 la 18 ani pentru un total de 86 de ani de închisoare (cu o reducere de o treime din pedeapsă din cauza procedurii simplificate). Toți inculpații au fost prezenți la proces. Iată condamnările: 15 ani și 4 luni a primit Alexandru Bogdan Colteanu, 11 ani și 4 luni Marius Adrian Martin, 10 ani Aurel Ruset și Costantin Turlica, 9 ani și 4 luni Ion Turlica, 8 ani Bogdan Ghiviziu: aceștia sunt acuzați de tâlhărie pluriagravată, vătămări foarte grave, sechesru de oersoană și port abuziv de arme. 10 luni a primit Gheorghe Traian Jacota, acuzat de favorizare, pentru că a încercat să îl ajute să fugă e Ghiviziu.



Filmul jafului

Carlo Martelli, chirurg în vârstă de 69 ani și președintele asociației locale pentru persoane cu handicap Anffas, și soția lui Niva Bazzan, au fost bătuți crunt. Soțul a suferit multiple fracturi, multe la față, de la pumnii primiți pentru a spune unde este seiful. Soției sale, bandiții i-au tăiat o ureche, pentru a indica seiful. Seif care nu exista. Doctorii au făcut totul pentru a reatașa bucata de ureche tăiată, dar în zadar.



Cuplul italian a fost ținut ostatic de cei patru tâlhari. Bătuți, torturați, mutilați.



“Întrebau cu insistență unde e seiful. Doar unul dintre ei a vorbit, vorbea bine italiană, ceilalți trei au rămas tăcuți”, au povestit victimele.



Numai după ce au tăiat urechea femeii, bandiții s-au convins că în acea casă nu e niciun seif. Dar, ca să nu plece cu mâinile goale, au luat tot ce au găsit bani în numerar și trei cărți de credit de la medic.



La trei zile după atac, Poliția a arestat primii treimembri ai bandei: frații Constantin Țurlică, 22 de ani și Ion Cosmin Țurlică, 20 de ani, și Ruset Aurel, 25 de ani. Ei încercau să fugă în România, cu 3.400 de euro asupra lor; un al patrulea membru al bandei a reușit să scape.



Doi dintre ei au fost arestați în mașina cu care se deplasaseră la jaf. Al treilea a fost arestat într-un hotel din centrul orașului Lanciano. Arestatul a fost scos din hotel cu greu, în timp ce zeci de oameni s-au adunat și au încercat să-l linșeze pe român. Mulțimea furioasă striga „Sunteți bastarzi, animale…” Forțele de ordine l-au scos cu greu din zonă, scrie gazetaromaneasca.



Primii trei arestați, frații Țurlică și Relu Ruset au recunoscut participarea la acțiunea criminală, dar l-au indicat pe cel de-al patrulea arestat, Alexandru Bogdan Colteanu, pentru tăierea urechii doamnei Niva Bazzan. Executorul material al mutilării a fost arestat în Caserta, la două zile după prinderea primilor trei bandiți.



La câteva zile au fost arestați alți doi români, Ghiviziu și Jacota. Cel de-al 7-lea arestat în acest caz, Marius Adrian Martin, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în România, la Craiova. A fost singurul care a reușit să fugă din Italia.