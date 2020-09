Bănel Nicoliţă, la Poliţie, după o bătaie pe litoral: "M-am speriat şi am fugit, de frică să nu iau bătaie"

Totul s-a întâmplat la mijlocul lunii august, când sportivul a mers la Mamaia, pentru a se întâlni cu un prieten de-al său, pe nume Emilian. Cei doi s-au văzut în dimineața zilei de 15 august, ulterior, au plecat prin zona cluburilor de lux din Mamaia. Nu au stat prea mult pentru că au decis să se întoarcă în apartament, scrie Cancan.ro.

Potrivit sursei citate, înainte de a intra în scara de bloc, prietenul lui Bănel a zărit două tinere îmbrăcate sexy şi le-ar fi făcut avansuri, doar că fetele erau însoțite de un alt bărbat, pe nume Iulian, care s-a apropiat de ele. „Am observat cum respectivul a ridicat pumnul drept pentru a-l lovi pe Emil, de jos în sus, sub bărbie. Eu, fiind sportiv, știu că se numește uppercut. Imediat după lovitură, prietenul meu a căzut la pământ, cu fața în sus, eu m-am speriat și am fugit înapoi în scara de bloc, de frică să nu iau și eu bătaie”, ar fi declarat Bănel Nicoliță, la Poliție.

Bănel Nicoliță trece printr-o perioadă neagră a vieţii sale. Fostul preferat al lui Gigi Becali a cam ajuns la fundul sacului, după ce mai multe afaceri nu au mers aşa cum se aştepta.

Bănel Nicoliță și-a deschis o grădiniță particulară în Capitală, dar și o sală de fitness, în 2016. Doi ani mai târziu, a investit în echipa de fotbal din Făurei, pe care a și reușit să o promoveze în Liga 3. În luna decembrie a anului trecut, "Jardel" a declarat că a suspendat toate contractele fotbaliștilor săi și nu va mai investi în echipă pentru că nu mai poate susține singur cheltuielile de aproape 30.000 euro pe lună.

"Sunt puţine de spus în acest moment. Îmi pare rău pentru băieţi şi pentru spectatori, dar vreau să se ştie nu mai puteam continua aşa, pe banii mei, fără niciun alt sprijin. Am dat drumul tuturor jucătorilor, pentru că era normal să le spun că eu nu mai sunt investitor la această echipă şi să le dau şansa sa-şi găsească noi contracte acum, în intersezon", mărturisea fostul fotbalist la începutul acestui an!", a spus Bănel Nicoliță.