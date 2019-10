Articol publicat in: Politica

Bani de la stat pentru mamele copiilor mai mici de 3 ani. Ce condiţii trebuie să îndeplinească părinţii şi ce sume pot primi

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Proiect inedit în Parlament pentru cresterea natalitatii. Mai mulţi deputaţi au depus un proiect de lege care prevede să fie acordate vouchere pentru părinţii copiilor cu vârsta până la 3 ani. Mamele sau persoanele care au în întreţinere copii cu vârsta până la 3 ani ar urma să beneficieze lunar de vouchere valorice în valoare de 150 de euro, destinate achiziţiei de servicii de asistenţă şi îngrijire a copilului, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Mai exact, voucherele ar putea fi folosite pentru a plati cresa/gradinita/bona copilului mai mic de 3 ani. De asemenea, voucherele pot fi folosite pentru achizitionarea integrala sau partiala a unor servicii de asistenta si ingrijire a copilului în centre de petrecere a timpului liber care au spatii destinate copiilor sub 3 ani sau în alte spatii publice sau private care includ servicii de asistenta si ingrijire a copilului, autorizate sa functioneze in acest sens. Proiectul prevede că voucherele se acordă lunar, la cerere, fiind emise de către unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice. Procedura de acordare a voucherelor şi modul de emitere sunt stabilite de către Ministerul Finantelor Publice, in calitate de autoritate emitenta. VEZI PROIECTUL AICI Propunere legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii se află în dezbatere în plenul Senatului, urmând ca miercuri senatorii să dea un vot pe acest proiect de lege. loading...

