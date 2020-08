Bani mai mulţi pentru crescătorii de ovine. Sumele anunţate de Ministerul Agriculturii

Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anuntat in cadrul conferintei de presa sustinuta la Sibiu sumele alocate crescatorilor de ovine si modul in care se vor atribui acestea.

Potrivit oficialului, fata de anul trecut cand sprijinul era de 16 milioane de euro, in acest an suma este cu mult mai consistenta. Aceasta decizie este influentata de pierderile considerabile cauzate de seceta care fac ca furajele sa fie mai scumpe.

„Anul acesta pretul de achizitie la carnea de miel a fost aproape dublu fata de anul trecut. Asa a fost piata anul acesta. Sigur ca sunt si pierderi datorate faptului ca seceta din multe zone din tara s-a rasfrant asupra cantitatii de furaje, asupra pasunilor si au pierderi si din aceasta cauza, pentru ca furajele sunt mai scumpe. Atunci oierii in acest an vor primi sume mai consistente decat au primit anul trecut", a declarat Adrian Oros, Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, citat de turnulsfatului.ro.

Banii se vor imparti in felul urmator:

pentru fermele cu 50 – 100 de ovine se va acorda suma de 500 Euro

pentru fermele cu 101 – 200 de ovine fermierii vor primi 800 Euro

pentru fermele cu 201 – 300 de ovine se va acorda 1.300 Euro

pentru fermele cu 301 – 400 de ovine fermierii vor primi 1.700 Euro

pentru fermele cu 401 – 500 de ovine se va acorda 2.100 Euro

pentru fermele cu peste 500 de ovine fermierii vor primi 2.500 Euro

Banii vor fi virati fermierilor prin APIA. Cu toate ca in regulamentul comisiei se mentioneaza ca sumele de bani sa fie alocate pana in luna aprilie a anului 2021, Adrian Oros a transmis ca se va face tot posibilul pentru ca banii sa ajunga la fermieri in acest an.