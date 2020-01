Bărbat ucis în bătaie în Bucureşti. I se spunea "Dincă 2". Criminalii nu au fost prinşi

UPDATE: Dan Antonescu a anunţat că a fost identificat criminalul bărbatului ucis în Sectorul 4 noaptea trecută. "Din informaţiile mele, cei care au revenit la locaţie sunt martori şi ei nu au intrat în corpul de casă unde s-a produs crima, ci în alt corp de casă. Ei sunt chiriaşi acolo! Ce ştiu este că persoana de la care ar fi plecat conflictul a fost identificată, este în atenţia poliţiei, iar în cazul în care procurorii vor considera necesar identitatea lui va fi făcută publică, pentru ca populaţia să ajute la prinderea sa", a spus Dan Antonescu la Antena 3.

"În noaptea de 01 ianuarie, în jurul orei 23.50, prin apel 112 a fost sesizat că în locuință sa a fost găsit decedat un bărbat de 64 de ani, prezentând anumite leziuni în zona capului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei. Cadavrul a fost ridicat și transportat la INML în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor", a transmis Poliția Capitalei.

"Credeam că aţi venit să întrebaţi de o femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta e Dincă doi.

I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână", a explicat o vecină a bărbatului ucis în bătaie.