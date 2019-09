Bărbaţii care au atacat pasagerii unei maşini în Bucureşti, reţinuţi pentru 24 de ore. Aceştia ar fi dealeri de droguri

Ancheta scoate la iveală faptul că, cel mai probabil, a fost vorba de o reglare de conturi între dealeri de droguri, adică atacatorii şi clienţii acestora, cei doi bărbaţi aflaţi în maşină, scrie antena3.ro.

Cei doi bătăuşi au fost audiaţi la secţia 1 de Poliţie, după ce, în locuinţele lor, anchetatorii ar fi descoperit substanţe vegetale bănuite că fac parte din categoria celor interzise. De altfel, surse din anchetă spun că agresorii erau sub influenţa drogurilor când au atacat.

Au schimbat două trei replici cu şoferul de acolo, acela nu a interacţionat cu ei. După care şi-au continuat drumul şi s-au dus direct la maşina din faţa maşinii albastre.

Imaginile devenite virale arată cum, într-o zonă aglomerată de pe bulevardul Ion Mihalache, unul dintre atacatori se apropie de maşină şi loveşte direct prin geamul deschis al pasagerului din faţă. Dă fără milă. Şase pumni în cinci secunde. Apoi face o pauză. Pare să le spună ceva victimelor. Apoi, loveşte din nou.

Şoferul ar fi încercat să ţină de uşă ca să nu deschidă portiera din spate şi n-a reuşit.

O cameră de bord dintr-un alt autoturism suprinde atacul fulgerător, dar şi modul în care agresorii şi-au urmărit victimele. Scena violentă nu s-a terminat aici. Agresorii au deschis uşa din spate şi s-au urcat în maşină.

Deşi scenele s-au petrecut sub ochii multor şoferi şi pietoni, nimeni nu a sunat la serviciul de urgenţă să alerteze autorităţile.

După ce imaginile au devenit publice, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au audiat ieri victimele şi martorii. Pe fir a intrat şi Brigada de Combatere a Crimei Organizate București.

