Bărbatul care a înjunghiat doi tineri într-o sală de cinema din Timişoara a fost arestat

Scandalul a izbucnit în timpul proiecției filmului "Pisica Verde" în una dintre sălile de cinema ale unui mall din Timişoara. Actorul principal din film, Raul Andrici, în vârstă de 19 ani, viziona producția împreună cu vărul său, în vârstă de 23 de ani.

Agresorul, în vârstă de 36 de ani, făcea gălăgie în timpul filmului, iar cei doi tineri i-au atras atenția. Pentru că bărbat a continuat să deranjeze, cei doi i-au făcut din nou observaţie. Enervat, bărbatul a fost un cuţit şi i-a înjunghiat pe actor şi pe vărul lui. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean din Timișoara.

Agresorul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar marţi magistraţii au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Agresorul le-a spus anchetatorilor că lucrurile au stat cu totul altfel decât au declarat cei doi tineri înjunghiaţi. Bărbatul de 36 de ani a spus că de fapt cuţitul cu care i-a înjunghiat nu-i aparţine şi că el a încercat să se apere, deposedându-i pe cei doi de armă.

"Am fost în legitimă apărare. Ei m-au atacat. Ei au avut cuţitul, nu este nimic adevărat. În viaţa mea nu am făcut nicio faptă penală. Cuţitul nu era al meu, I-am deposedat. Am reuşit printr-o minune să-i deposedez", a declarat presupusul agresor.