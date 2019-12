BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Nebunie în cel mai aşteptat meci al anului UPDATE

BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Astăzi are loc cel mai tare meci al Planetei, Barcelona - Real Madrid. Ultimul El Clasico din acest an se va disputa începând cu ora 21:00. În derby-ul etern al fotbalului spaniol şi mondial va fi pentru ultima dată când pe tricourile lui Real Madrid va apărea emblema care atestă faptul că echipa este campioană mondial. Acest lucru se întâmplă pentru că sâmbătă va fi finala Campionatului Mondial al Cluburilor, iar o nouă campioană va fi încoronată după trei ediţii câştigate de spanioli.

BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Echipele probabile

Barcelona (4-3-3): ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, De Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Real Madrid (4-4-2): Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric, Valverde - Bale, Benzema

UPDATE BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. : Casa fundaşului dreapta al echipei FC Bareclona Nelson Seledo a fost spartă de hoţi, miercuri, după prânz, informează Cadena Ser.

Hoţii au pătruns cu forţa în locuinţa fotbalistului, iar autorităţile au fost alertate în jurul orei locale 14.15. Nu se sunt cunsocute încă pagubele produse de hoţi.

Semedo se afla în cantonament cu lotul Barcelonei, înaintea El Clasico.

El este ultimul într-un şir de fotbalişti sau foşti jucători cunsocuţi cărora li s-au spart casele în ultimele luni, între care Casemiro, Morata, Joaquín şi Zidane.

VBARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Astfel, Real Madrid va avea un total de 176 de meciuri oficiale consecutive în poziţia de campioni mondial, un record absolut în istoria fotbalului.

Pentru prima oară după mult timp, la ora meciului, cele două echipe se regăsesc la egalitate de puncte în La Liga. Catalanii și ”galacticii” împart primul loc în Spania, fiecare cu câte 35 de puncte acumulate după primele 16 etape.

El Clasico, contând pentru etapa a 10-a din La Liga, trebuia să se dispute iniţial pe 26 octombrie pe Camp Nou, dar a fost amânat pentru 18 decembrie din cauza protestelor de la Barcelona în sprijinul separatiştilor catalani condamnaţi la închisoare pentru tentativa de secesiune din 2017.

În această situaţie, importantul dispozitiv de securitate prevede ca echipele FC Barcelona şi Real Madrid să se cazeze în acelaşi hotel şi să meargă la stadionul Camp Nou împreună, în acelaşi convoi.

Comisarul şef Eduard Sallent, cel care va coordona forţele de securitate la acest meci, a susţinut o conferinţă de presă în care a precizat că din informaţiile avute, "e puţin probabil ca meciul să fie întrerupt, dar e posibil. Va fi un cordon de siguranţă care va fi activat în două faze. Primul de dimineaţă, la o distanţă mai mare de Camp Nou pentru a garanta sosirea jucătorilor şi a arbitrilor".





UPDATE | Delegaţia Realului a ajuns la Barcelona. Zidane şi fotbaliştii de la Madrid vor fi foarte bine păziţi de forţele de ordine la hotelul unde se vor caza. Cei de la Real Madrid au postat pe Twitter un club cu sosirea în Catalonia.

UPDATE | Selecţionerul echipei naţionale a Spaniei, Luis Enrique, va asista la marele meci din această seară, anunţă spaniolii. Luis Enrique, proaspăt revenit în funcţia de selecţioner după perioada de pauză provocată de decesul fiicei sale, revine astfel pe stadionul pe care a antrenat între 2014 şi 2017.

BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Cât costă primul 11 al celor două rivale

Primul 11 pe care Ernesto Valverde îl va trimite pe teren valorează 785 de milioane de euro. Cel mai scump jucător este Lionel Messi (150 de milioane), următorul fiind Antoine Griezmann (130 de milioane de euro).

De partea cealaltă, echipa de start a ”galacticilor” valorează ”doar” 500 de milioane de euro. Cel mai scump dintre cei 11 este Raphael Varane (75 de milioane de euro).

Pe de altă parte, Lionel Messi îl va egala pe Xavi în topul jucătorilor care și-au trecut în cont cele mai multe ”Clasice” (42). De partea cealaltă, Sergio Ramos atinge borna 43, una istorică pentru acest duel.

BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Gică Hagi nu are o favorită

Gică Hagi este unul dintre puținii jucători care se pot lăuda că au jucat în carieră pentru Barcelona și Real Madrid. Acela este motivul pentru care nu va avea o favorită în partida de azi.

”Corazon partido (n.r. Am inima împărţită). Nu se poate, nu pot să mă schimb. Nu mai am nici vârsta. Am făcut în aşa fel încât să mă împart pentru amândouă. E una dintre marile lucruri cu care mă mândresc: am jucat pentru ambele echipe. Să le cunosc ca şi cluburi, să cunosc ce înseamnă exigenţa maximă, dusă la extrem, unde colegul tău, prietenul tău, fratele tău, trebuie să concurezi cu el că altfel îţi ia locul.

Acest spirit mi l-au dat ei. Întotdeauna să încerc să fiu cel mai bun din lume, să cred în mine, să concurez. Acolo nu ai cum să te relaxezi o oră, un minut, că vine celălalt şi-ţi ia locul. Cine ajunge în acele două case unde ideea lor e să fii cel mai bun, înveţi maxim. Eu am avut acest privilegiu să fiu acolo şi le mulţumesc că datorită lor sunt mai bun sau sunt foarte bun”, a spus Hagi în Spania, citat de prosport.

arcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - Scurt background istoric: rivalitatea politică şi regională transpusă pe terenul de fotbal pentru 90 de minute

Din 1930 încoace, FC Barcelona a dezvoltat puternic sentimentul de identitate a catalanilor, un detaliu care se opune evident, centralizării puterii de la Madrid.

Barcelona s-a aflat în topul organizaţiilor care urmau să fie anihilitate de facţiunea naţională, imediat după comunişti, anarhişti şi independentişti. În timpul dictaturii Francquiste, majoritatea cetăţenilor din Barcelona s-au opus puternic regimului fascist. În timpul dictaturilor lui Miguel Primo de Rivera şi ale lui Francisco Franco, toate limbile şi identităţile regionale din Spania au fost restricţionate. În această perioadă, Barcelona şi-a câştigat motto-ul Més que un club (română: Mai mult decât un club) datorită presupusei sale legături cu naţionalistul catalan, precum şi cu credinţele progresiste. În timpul regimului Franco, cu toate acestea, Barcelona a trecut pe profit datorită relaţiei sale bune cu dictatorul la nivel de conducere, oferindu-i chiar două premii. Legăturile dintre oficialii de la acea vreme ai clubului Real Madrid şi regimul franciist erau într-adevăr de necontestat; pentru majoritatea catalanilor, Real Madrid era considerat „clubul Puterii”, în ciuda faptului că preşedinţii ambelor cluburi precum Josep Sunyol şi Rafael Sánchez Guerra, au avut fiecare de suferit de pe urma susţinătorilor lui Franco în războiul civil spaniol.

Duelul istoric dintre cele două formaţii continuă miercuri, 18 decembrie, în direct la Telekom Sport, cu episodul 179 din La Liga. O competiţie în care cele două mari rivale şi-au împărţit până acum victoriile: câte 72 fiecare. Alte 34 de meciuri dintre cele două echipe s-au terminat la egalitate.

Barcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - 19 iunie 1943, ziua în care Real Madrid a umilit Barcelona

Pe 19 iunie 1943 s-a inregistrat cea mai mare diferenţă de scor dintre cele două rivale. Madrilenii câştigau in Cupa Regelui Spaniei cu scorul de 11-1, oferind astfel şi cea mai mare diferenţă de scor înregistrată vreodată intre Real şi Barca.

Victoria cea mai clară a catalanilor a fost înregistrata pe 24 septembrie 1950, atunci când FC Barcelona s-a impus tot în campionat, scor 7-2.

În perioada 25 ianuarie 1948 - 15 ianuarie 1949, FC Barcelona a obţinut cele mai multe victorii consecutive in El Clasico (6). Înre 31 ianuarie 1931 şi 3 februarie 1935 s-a înregistrat perioada cea mai lungă fără înfrângere a uneia dintre cele două echipe. Real Madrid încheia atunci patru ani şi 14 meciuri fără înfrângere în faţa catalanilor.

Ultimii ani de rivalitate au adus de asemenea statistici interesante. Intre 27 aprilie 2011 şi 13 august 2017, FC Barcelona a bifat cea mai lungă perioadă din El Clasico în care una dintre cele două formaţii a marcat meci de meci. Formaţia azulgrana marca atunci în fiecare dintre cele 23 de meciuri disputate contra rivalilor.

Barcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - Bornă istorică pentru Sergio Ramos şi Leo Messi

Cel mai probabil, atât Leo Messi, cât şi Sergio Ramos vor evolua din primul minut în partida de miercuri. Pentru Messi, va fi El Clasico cu numărul 42, cifră prin care îi egalează pe Manuel Sanchis, Francisco Gento sau Xavi. In schimb, căpitanul Realului va deveni fotbalistul cu cele mai multe El Clasico jucate in toată istoria fotbalului spaniol: 43.

Barcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - Cine arbitrează El Clasico: Hernández Hernández a trezit mânie în tabăra madrilenă

Partida va fi arbitrată de Alejandro José Hernández Hernández, un arbitru în vârstă de 37 de ani. Acesta a acordat in ultimele 6 meciuri pe care le-a arbitrat nu mai puţin de 30 de cartonaşe galbene!

Alejandro José Hernández Hernández acordă în medie 23 de faulturi per meci şi are un total de 45 de galbene şi 2 cartonaşe roşii acordate în actuala stagiune. Media cartonaşelor galbene acordate pe meci este de 5.

Născut în Insulele Canare, Hernandez a debutat în La Liga în 2012 şi este arbitru FIFA din 2014. În urmă cu trei sezoane a fost desemnat cel mai bun arbitru spaniol, primind din partea Federaţiei, Premiul Vicente Acebedo.

Delegarea lui Hernandez Hernandez pentru El Clasico 2019 Barcelona-Real Madrid a stârnit mânie în tabăra madrilenă. Va fi cel de-al patrulea meci pe care centralul îl va arbitra între cele două formaţii, iar palmaresul este unul care pune gruparea blanco în gardă. Fanii Realului nu pot uita cele două eliminări dictate de Hernandez împotriva lui Sergio Ramos, nici golul (greşit) anulat lui Gareth Bale şi nici acel penalty cât se poate de clar la Marcelo. În plus, din camera VAR se remarcă prezenţa lui Burgos Bengoetxea, un arbitru care l-a eliminat gratuit în 2017 pe Cristiano Ronaldo, o eliminare care l-a împiedicat pe starul portughez să joace 5 meciuri în debutul sezonului, când foarte probabil, Madridul a pierdut titlul.

Barcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - Realul şi-a pierdut cel mai bun marcator din El Clasico

Cristiano Ronaldo nu mai joacă la Real Madrid. Portughezul a plecat la 33 de ani pe 105 milioane de euro la Juventus Torino. Cel mai bun marcator din istoria clubului madrilen era şi cel mai bun marcator al clubului în toată istoria El Clasico. Ronaldo punctase de 18 ori în poarta Barcelonei, 5 dintre goluri fiind marcate în Cupa Spaniei.

Barcelona îl are încă pe Lionel Messi, fotbalistul cu cele mai multe goluri în istoria duelurilor directe: 26 de goluri. Cristiano Ronaldo este şi fotbalistul cu cele mai multe meciuri derby în care a marcat consecutiv (7 goluri în 6 meciuri consecutive), iar Lionel Messi este cel mai bun pasator din istoria El Clasico (14 assist-uri). Recordul de apariţii îl deţine Manuel Sanchis de la Real Madrid cu 43 de prezenţe, la egalitate cu Sergio Ramos. Gento, Messi şi Xavi îl urmează cu câte 42 de meciuri.

Barcelona - Real Madrid 2019 LIVE VIDEO ONLINE - Absenţi în El Clasico 2019

Eden Hazard a fost accidentat de către coechipierul său de la echipa naţională, Thomas Meunier. Prin urmare, şeptarul galacticilor va rata El Clasico şi va lipsi de pe gazon între patru şi şase săptămâni. De la Real Madrid vor lipsi de asemenea Marco Asensio (accidentat de mai mult timp), James Rodriguez, Lucas Vazquez şi foarte probabil, Marcelo Viera.

EL CLASICO, la standarde ULTRA HD

Cel mai așteptat derby, FC Barcelona - Real Madrid, va fi transmis pe Digi Sport 1 și Digi 4K

Digi4K, primul post TV românesc Ultra HD, aduce super-derby-ul El Clasico: FC Barcelona -Real Madrid la calitate 4K, miercuri, 18 decembrie 2019, la ora 21:00. Confruntarea dintre cele mai titrate echipe ale Spaniei poate fi urmărită de abonații Digi | RCS & RDS și pe Digi Sport 1 sau pe Digi.Online.

Meciul a fost amânat, inițial, din cauza protestelor din Catalonia. După ce organizatorii au analizat și varianta disputării lui El Clasico pe un teren neutru, s-a decis ca ambele echipe să plece spre stadionul Camp Nou, înainte de joc, de la acelaşi hotel, în două autocare identice şi nebranduite.

Partida îi va avea la microfonul Digi Sport pe jurnaliștii George Dobre şi Ionuţ Angheluţă, în timp ce o ediţie specială a emisiunii Fotbal European va prefaţa jocul de la Barcelona. Andrei Niculescu îi va avea în platou pe Ilie Dumitrescu și Florin Bratu, iar Gică Craioveanu li se va alătura prin legătură telefonică. La finalul meciului, aceiaşi invitaţi vor trage concluziile întâlnirii.

"Mă aștept la un meci foarte dificil, cu o echipă a Realului într-o formă extraordinară, ca întotdeauna. Meciurile dintre Barcelona și Real Madrid sunt de fiecare dată diferite, speciale. Ambele echipe trec prin momente bune acum, nu se poate spune că există o favorită certă", a declarat Leo Messi în cadrul unui eveniment public în Spania.

Posturile de televiziune Digi Sport și Digi 4K oferă iubitorilor sportului rege acces direct la o selecție de meciuri din cele mai urmărite campionate europene de fotbal, UEFA Champions League, Europa League, La Liga și Bundesliga. Extraopţiunea Digi4K poate fi activată de clienţii de televiziune prin cablu digital din reţeaua Digi | RCS & RDS la tariful de 5 lei pe lună.

Telespectatorii Digi Sport au acces la cele mai urmărite competiții sportive din România și Europa. Alături de Liga 1, Liga 2 și Cupa României, posturile de televiziune Digi Sport transmit importante competiții fotbalistice europene, UEFA Champions League, UEFA Europa League, La Liga, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga, cupele europene, campionatele mondiale și continentale de handbal și Formula 1.

De asemenea, Digi Sport difuzează, în exclusivitate, în fiecare an, până în 2023, câte 50 de turnee WTA, în care, printre protagoniste, evoluează și sportivele românce. Televiziunile Digi Sport 1, 2, 3, 4 și site-ul digisport.ro fac parte din grupul Digi | RCS & RDS. Grupul Digi mai deține televiziunea de știri Digi24, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, postul Film Now (pay-tv), televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM și Dance FM.