Barcelona - Real Madrid S-A AMÂNAT din cauza protestelor din CATALONIA. Când se va juca EL CLASICO

Barcelona - Real Madrid se va juca pe 18 deceebrie. Reprogramarea coincide cu protestele masive care se desfasoara la Barcelona, ca raspuns la hotaraarea justitiei spaniole impotriva prizonierilor si activistilor politici catalani.

Pe 26 octombrie va avea loc la Barcelona o mare demonstratie care incepe la cateva ore dupa inceperea partidei.

Decizia oficialilor spanioli porneste un nou conflict in LaLiga, care va avea un prejudiciu economic grav pentru drepturile de televiziune. Cele doua "El Clasico" sunt impartite intre fusul orar din Asia si cel din America. Acest lucru a fost facut in special pentru piata asiatica. Modificarea datei inseamna ca, in loc ca partida sa se joace la ora 13:00 (ora locala din Spania), se va juca noaptea, deci telespectatorii din Asia nu vor putea vedea partida in orele de varf pe care operatorii le solicita prin contract.