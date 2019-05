Baseball la Constanţa: România joacă cu militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu

Sâmbătă, 11 mai, Constanța este pentru a treia oară gazda meciului demonstrativ de baseball dintre România și o selecționată a Statelor Unite ale Americii, reprezentată de militarii americani din baza Mihail Kogălniceanu. Meciul se desfășoară în cadrul evenimentului „Trofeul Jackie Robinson", care se află la a treia ediție, devenind o tradiție.

Această tradiție a fost inițiata începând cu 2017, de către Federația Română de Baseball și Ambasada SUA, ca parte a unui proiect mai larg de subliniere a valorilor comune. Atunci, se celebrau 20 de ani de la semnarea Parteneriatului pentru Pace între România și SUA. Acum, se celebrează 30 de ani de la căderea comunismului și 70 de ani de la formarea NATO.

Primele două ediții au adunat câteva mii de spectatori, iar spectacolul din teren a fost la mare concurență cu cel din tribune. Anul trecut, de exemplu, marele nostru campion Gheorghe Hagi a fost invitatul special al evenimentului, aruncând prima minge a meciului și bucurând spectatorii prin autografe. Anul acesta, gimnasta Daniela Sofronie, laureată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, va arunca prima minge a meciului.

Însă, pe lângă spectacol și bucuria celor implicați, evenimentul de sâmbătă este unul aparte din perspectiva relațiilor pe care România le are cu Statele Unite, în sensul că această relație specială nu este doar una între elite, între factori politici, strategici şi militari, ci este şi una culturală şi umană. „Trofeul Jackie Robinson", aflat la a treia ediție, este o

demonstrație de soft-power reușită, ilustrând o cale de integrare culturală inedită între România şi SUA.

De altfel, baseballul a reprezentat un culoar în care România și SUA și-au predat ștafeta și s-au promovat reciproc în acești ani. În 2017, campioana noastră la tenis, Simona Halep, a aruncat prima minge a meciului de baseball dintre New York Mets și Arizona Diamondbacks. În 2018, anul Centenarului românesc, ambasadorul George Maior a aruncat

prima minge la meciul dintre Washington Nationals și Chicago Cubs, la a treia ediție a festivalului Taste of the World.

Baseballul nu este doar un sport de echipă care unește și care provoacă emoție, este o modalitate inedită prin care România se promovează pe plan internațional și își dezvoltă și consolidează relația cu SUA, cel mai important partener extern. Așa că pe 11 mai 2019, pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanța, vom avea o nouă demonstrație de soft-power la care puteți lua parte gratuit având în vedere că intrarea este liberă.

„Jackie Robinson Trophy 2019" este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative - SNSPA, VIVO Constanța și Burgheria Truck.

Cine este Jackie Robinson? Acesta a devenit un nume de referință pentru lupta pentru egalitate, pentru combaterea discriminării rasiale, dar și pentru promovarea diversității și a toleranței. Sportivul a debutat pe 15 aprilie 1947 în Major League Baseball, devenind astfel primul jucător de baseball profesionist de culoare din această ligă. În același an a primit titlul de Debutantul Anului, stabilind pe parcursul carierei mai multe recorduri. Numărul 42 - cel purtat de Jackie Robinson - a devenit un număr simbol, fiind retras de la toate echipele profesioniste americane în semn de omagiu.