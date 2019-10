Articol publicat in: Politica

Băsescu: "Cheltuielile trebuie reduse. Dacă spun că nu taie salarii şi pensii, de ce am schimbat PSD? Aparatul de stat trebuie redus"

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Traian Băsescu a avut, în direct la România TV, prima reacţia după ce Klaus Iohannis a anunţat un guvern politic, în jurul PNL, care nu va tăia pensii şi salarii. Traian Băsescu cere ordonanţaă de urgenţă pentru alegeri locale în două tururi, tăirea pensiilor speciale şi reduceri ale aparatului bugetar. Fostul președinte al României Traian Băsescu a rămas uluit de promisiunile PNL și ale președintelui Klaus Iohannis privind menținerea nivelulul actual de salarii și pensii. "Categoric un guvern va fi, dar vreau să vă spun un lucru. Legat de efectele economice ale acestei schimbări de garnitură, vi le poate spune domnul Ialomițeanu care pentru măsurile luate în 2010 a fost declarat cel mai bun ministru de finanțe din UE. De fapt, totul se învârte în jurul acestor declarații care au devenit de neînțeles. Marile acuzații aduse PSD au fost legate de cheltuieli exagerate în raport cu veniturile. Caii de bătaie au fost creșterea salariilor și a pensiilor care după părarea mea au fost necesare. Socialiștii cred în creșterea economică prin consum, e doctrina. Liberalii cred în creștere economică prin investiții. Până ieri, îi acuzam pe socialiști că au mărit pensiile și salariile. De ieri, toți liderii PNL spun că nu ne atingem de pensii și salarii. Pai atunci pentru ce i-am schimbat?", a declarat Băsescu la România TV. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, anunță PNL că va fi nevoit să facă reduceri în aparatul bugetar. "Și eu vă spun că e o gaură de miliarde. Problema e că azi spunem că nu ne atingem de pensii și salarii. În mod categoric vor trebui reduse cheltuielile, iar ele trebuie reduse foarte rapid. Cel mai mare furnizor de cheltuieli în care se poate intra este aparatul de stat care e gigantic . El trebuie redus. Dar problema e să nu fie redus peste noapte, să arunci în stradă sute de mii de oameni", a declarat Traian Băsescu. loading...

