Articol publicat in: Politica

Băsescu îi numără zilele lui Dăncilă în fruntea PSD: "Fostul premier nu vrea colaborare cu Ponta, dar Dăncilă nu e PSD"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Fostul preşedinte Traian Băsescu a reafirmat că Victor Ponta este marele câştigător al moţiunii de cenzură, adăugând că liderul Pro România va dicta atât în PSD, cât şi noul guvern de dreapta. Traian Băsescu îl consideră pe Victor Ponta principalul câştigător al situaţiei politice actuale, liderul Pro România având mai multe opţiuni pentru perioada următoare. "Problema e că Ponta este marele câştigător şi are spaţiu de manevră de la stânga la dreapta. Nu ştiu dacă vreun om politic a fost vreodată într-o asemenea situaţie. Pe de o parte, a contribuit la cădea Guvernului. Pe de altă parte, poate salva PSD", a declarat Băsescu în exclusivitate la România TV. Traian Băsescu anunţă că PMP este dispus să intre la guvernare în anumite condiţii: "OUG pentru revenirea la alegerile locale in doua tururi, eliminarea pensiilor speciale, conditie care imi starneste un zambet, adoptarea legii cu privire la reducerea numarului de parlamentari, 100 de senatori si 200 de deputati, si infiintarea unui minister pentru republica Moldova. Sunt conditii peste care PMP nu trece". "Obiectivul lui Ponta nu e să guverneze până la alegeri ci după alegeri. El vrea să se apropie de PSD, ceea ce va face. Poate să fie guvern minoritar, cu condiția să aibă înțelegere cu partidele parlamentare, dar e foarte greu. Presupun că atunci când Iohannis a cerut să inițieze moțiunea, a avut în cap și varianta de guvern de după căderea guvernului Dăncilă. Dăncilă nu mai are ce face, nu mai poate înlocui candidatul la prezidențiale, va candida. Va fi președintele PSD până după alegerile prezidențiale, când va preda mandatul și se va uita că a fost premier. Până una alta, e premier interimar. Un guvern putem avea după alegerile prezidențiale. Dăncilă nu vrea o colaborare cu Ponta, dar Dăncilă nu este PSD". Băsescu: "Cheltuielile trebuie reduse. Dacă spun că nu taie salarii şi pensii, de ce am schimbat PSD? Aparatul de stat trebuie redus" loading...

