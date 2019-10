Articol publicat in: Politica

Băsescu îl desfiinţează pe Tăriceanu. "Acolo, la intrare, se află o tavă cu ciolane pentru potăi de pripas. Ia-ţi şi tu unul!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Traian Băsescu a menţionat, într-o postare pe Facebook, diferenţele dintre el şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, în ceea ce priveşte justiţia, spunând că "fostul manechin foloseşte acuzaţiile" aduse lui de Consiliul CNSAS pentru a elimina PMP din orice variantă de participare al guvernare. Traian Băsescu îi dă şi un sfat lui Tăriceanu: "Când vei merge cu basca în mână la PNL să-ţi negociezi preţul trădării, intră în sediul central din Modrogan pe uşa din spate. Acolo, la intrare, se află o tavă cu ciolane pentru potăi de pripas. Ia-ţi şi tu unul. Iar dacă la plecare ieşi tot pe uşa din spate, mai ia unul că nu le numără nimeni". "Mânat de ură şi aroganţă "marele campion" al trădărilor, Tăriceanu, proaspăt văruit în opozant, vrea eliminarea PMP din orice variantă de participare la guvernare, ca şi cum PMP ar fi fost până acum servitor prin curtea PSD şi nu ALDE, cu uşierul şef Tăriceanu. Şi ca argument suprem al poziţiei sale, fostul manechin foloseşte acuzaţiile aduse mie de Consiliului CNSAS majoritar PSD", a scris Traoan Băsescu. Traian Băsescu: PMP participă la guvernare, dacă va fi invitat; dacă nu, va susţine guvernul liberal "Iar dacă discută despre justiţie, hai să vedem: 1. Eu sunt acuzat de CNSAS şi am un proces civil care va fi judecat în final la ICCJ (am pierdut la Curtea de Apel şi fac recurs). Tăriceanu este acuzat de DNA pentru fraude şi nu va fi judecat de nimeni; 2. Eu m-am prezentat în instanţă de la prima citaţie, fără a încerca să tergiversez procesul. Tăriceanu a tergiversat aproape un an analiza dosarului său în Comisia Juridică a Senatului; 3. Eu m-am prezentat în faţa judecătorilor fără niciun fel de amânare. Tăriceanu, "adevărat bărbat", s-a ascuns în spatele majorităţii PSD din Senat care prin vot a respins începerea urmăririi penale; 4. Eu voi avea o decizie definitivă şi irevocabilă a justiţiei (şi sper că va fi una favorabilă mie). Tăriceanu va târâi după el suspiciunea de participare la fraudă pentru că i-a fost frică să meargă în faţa judecătorilor", a mai scris Traian Băsescu. Traian Băsescu: Ponta şi-a făcut interesele; Tăriceanu, lipitoare clientelară; Barna, un neînțărcat "Tăricene, mai citeşte o dată postarea şi vezi diferenţa dintre noi în privinţa justiţiei. Asta te va lămuri de ce eu am câştigat de câte două ori Primăria Capitalei şi Palatul Cotroceni, iar tu ai trăit în politică numai din trădarea partenerilor politici, ca să primeşti câte ceva de la cei pentru care ai trădat. Şi un sfat: când vei merge cu basca în mână la PNL să-ţi negociezi preţul trădării, intră în sediul central din Modrogan pe uşa din spate. Acolo, la intrare, se află o tavă cu ciolane pentru potăi de pripas. Ia-ţi şi tu unul. Iar dacă la plecare ieşi tot pe uşa din spate, mai ia unul că nu le numără nimeni", a încheiat Traian Băsescu. loading...

