Băsescu: "Nu mă interesează nici Nicuşor Dan, nici Gabriela Firea. Vremea campaniilor agresive cu atac la contracandidaţi e depăşită"

Băsescu a mărturisit că nu a fost în planurile sale să candideze la Primăria Capitalei, însă două motive l-au determinat să-şi depună candidatura.

"În primul rând, faptul că PMP, în mod inexplicabil, a fost eliminat dintr-o alianţă de dreapta în ultima clipă, deşi o discutase cu liberalii de mai bine de şase luni.

Mi s-a părut o oportunitate. Una e viaţa la Bruxelles şi salariul de acolo şi alta e viaţa de primar al Capitalei, dar parcă nu-mi simt cariera politică împlinită pentru abandonarea acelui mandat pe care l-am câştigat în 2004 din primul tur. Nu ştiu dacă mai am priza la electorat pe care o aveam atunci. Cred că nu, dar moral am o obligaţie ca acum cu atâta experienţă acumulată să spun: dragi bucureşteni, am o datorie la voi, dacă vreţi să mi-o plătesc, puneţi-mă să fiu primar din nou. Dacă aţi şters-o din contul de datorii, nu mai e datorie şi îmi văd de treabă la Bruxelles", a declarat Traian Băsescu pentru Libertatea.

Fostul preşedinte a precizat că vrea să îi ajute pe bucureşteni. "Pot să deschid orice uşă la Bruxelles pentru finanţarea proiectelor pentru Bucureşti încât ar fi fost păcat să nu încerc să ajut acest oraş", a spus Traian Băsescu.

"Nu mă interesează nici Nicuşor Dan, nici Gabriela Firea, deşi n-aş vrea să câştige Gabriela Firea alegerile, sincer să fiu...

Nici pe Gabriela Firea nu mă pregătesc să o atac pentru că a venit timpul să spunem ce e de făcut. Să spunem ce nu s-a făcut, ştie tot bucureşteanul. Ce nu s-a făcut şi trebuie făcut, asta trebuie bucureştenii de la fiecare candidat ce priorităţi are. Cred că vremea campaniilor agresive cu atac la contracandidaţi este depăşită. Românii par a fi sătui de dispute. Ar vrea să vadă şi construcţie în ţara asta, iar eu sunt dispus să o fac", a menţionat Băsescu.