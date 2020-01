Bătăi între serviciile de securitate ale lui Macron şi Netanyahu în biserică

Acroşaj între serviciul de securitate al lui Macron şi securitatea israeliană la Ierusalim



Un membru al forţelor de securitate israeliene a intrat iniţial în bazilică, proprietatea Franţei, iar apoi a ieşit.



Atunci când a încercat să intre din nou, el a fost dat afară de către membri ai Grupului de Securitate al Preşedinţiei Republicii (GSPR), potrivit mai multor jurnalişti prezenţi, care au evocat o ridicare a tonului.



Potrivit unuia dintre aceşti jurnalişti, doi bărbaţi s-au luat de guler.



Tot din Bazilica Sainte-Anne, situată În Oraşul Vechi Ierusalim, a cerut fostul preşedinte francez Jacques Chirac ca militari israelieni să iasă.



Incidentul a avut loc în 1996, când şeful statului de atunci a denunţat militari israeieni care-l încadrau.



”Do you want me to go back to my plane?” (”Vreţi să mă întorc la avion?”), le-a spus atunci Chirac militarilor israelieni.