Bătaie ca în K1 pe terenul de fotbal. "Lovitura lui Superman" nu l-a putut răpune pe portarul lui Flamengo VIDEO

Hugo Souza, portarul celor de la Flamengo,a fost eroul echipei sale, el apărând o lovitură de la 11 metri care a păstrat tabela intactă, iar cu Flamengo se impusese în tur cu 2-1 echipa sa s-a calificat în finală. După fluierul final, cei de la Flamengo, în frunte cu Souza, au declanşat fiesta, chiar în faţa adversarilor lor, fapt care a atras furia adversarilor.

Mai mulţi jucători ai celor de la Corinthians s-au îndreptat către Hugo Souza şi au început să-i adreseze injurii şi să-l îmbrâncească.

Goalkeepetr-ul a ripostat, însă din spate au venit întăriri, iar fundaşul Raul Gustavo de la Corinthians s-a crezut Supermen şi a sărit peste întregul grup, lovindu-l cu pumnul în plină figură pe portarul advers. "Lovitura lui Superman" a fost însă insuficientă pentru a-l răpune pe portarul lui Flamengo.

Vejam a covardia brutal q os BANDIDOS jogadores do Corinthians fizeram com o goleiro do @Flamengo Hugo Souza. Q nojo, q ódio. E aí @CBF_Futebol, como vai ser? Esse bandido deve ir direto pra prisão. pic.twitter.com/WCR8zOL2Xn