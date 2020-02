Bătrânul care a căzut cu maşina în lacul Tăbăcărie a murit

Şoferul şi nepotul lui au fost scoşi din apă de un taximetrist care trecea prin zonă. Polițiștii consideră că bărbatului de la volan i s-ar fi făcut rău în momentul în care voia să parcheze mașina.

"Am sărit după ei. Am înotat de acolo până în față la mașină. Am deschis ușa din spate să văd dacă e cineva. După aia am venit în față am deschis ușa din față, l-am scos pe dânsul din față. Apoi m-am dus și am scos și copilul din spate", a povestit salvatorul, la România TV.