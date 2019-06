Lamaia si sarea sunt doua ingrediente care te ajuta sa elimini toxinele din organism si sa slabesti destul de rapid, scrie girly.ro. Aceasta combinatie accelereaza digestia si iti scade apetitul, ajutandu-te sa consumi mai putine calorii.

In plus, apa cu sare si lamaie iti accelereaza metabolismul, iti ofera energie si creste termogeneza. In acest fel, arzi grasimile mult mai eficient.