Beatrice Olaru, câştigătoarea Exatlon România, este însărcinată: "Este cel mai frumos dar pe care l-am primit de la viaţă"

"Viata ce creste in mine in curand imi va spune "mami"! In familia noastra este o bucurie nemarginita de cand am primit o asa mare binecuvantare de la Dumnezeu, iar eu sunt de-a dreptul coplesita de minunea din viata noastra!

Este cel mai frumos dar pe care l-am primit de la viata si cu lacrimi de fericire in ochi si multa emotie in suflet multumesc pentru tot ce traiesc! Taticiosule, te iubim!", a scris Beatrice pe reţelele de socializare.

Ce sumă a câştigat, de fapt, Beatrice Olaru

Beatrice Olaru, câștigătoarea sezonului 2 de la Exatlon a ajuns în posesia marelui premiu. Fosta „războinică” nu a rămas cu suma integrală de 100.000 de euro câștigată în Republica Dominicană, pentru că o parte din acești bani vor ajunge la stat.

"Din premiul în valoare de 100.000 euro, Organizatorul va deduce impozitul legal datorat", au anunţat cei de la Kanal D.

Astfel, după impozitul de 16 %, Beatrice a rămas cu 84.000 de euro.

Beatrice Olaru a câştigat finala de la Exatlon după ce s-a confruntat cu colegul ei de echipă, Alin Andronic, care a decis să abandoneze înainte de final.

Pe parcursul competiţiei, Alin a suferit mai multe accidentări, una din ele fiind destul de gravă. Cu toate acestea, "războinicul" nu a cedat şi a ajuns până în actul final al competiţiei.