Lukaşenko, huiduit de muncitorii unei fabrici din Belarus intraţi în grevă. "Atât timp cât nu mă ucideţi, nu vor fi alegeri" VIDEO

"Mulţumesc, am spus ce aveam de spus, acum puteţi striga demisia", a afirmat Lukaşenko la finalul discursului, vizibil enervat.

Lukaşenko a ajuns la fabrica MZKT cu elicopterul. Acolo sute de protestari au fluturat drapelul roşu şi alb al opoziţiei şi au scandat sloganuri ostile, transmite agenţia AFP, citată de News.ro.

Aleksandr Lukaşenko a repetat că nu va pleca de la putere: "Niciodată nu voi face ceva sub presiune. Atât timp cât nu mă ucideţi, nu vor fi alegeri".

Lukashenko to the workers: "Don't worry, I won't beat you, it's not in my interest. But if you provoke me, I'll deal with it cruelly. Be a man, there's a whole crowd of you and I'm only one. Put your phone down!!!" pic.twitter.com/oA4Qk1iFi5